Agricoltura: taglio alla burocrazia per gli olivicoltori del Carso

TRIESTE - Un'importante novità, introdotta dalla Regione, per gli olivicoltori del Friuli Venezia Giulia e in particolare per quelli della zona del Carso: un taglio alla burocrazia che consiste nell'esentare i piccoli produttori dall'invio della comunicazione preventiva per l'uso delle acque di vegetazione. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, Cristiano Shaurli, sottolineando come il provvedimento rappresenti una concreta risposta alle richieste degli stessi olivicoltori regionali.

«Nell'ultima variazione di bilancio - ha spiegato l'assessore - sono previste non solo risorse economiche, peraltro concentrate su poche e qualificanti poste come il Fondo di rotazione in agricoltura e il Fondo emergenze, ma anche importanti scelte di semplificazione su alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 a seguito delle segnalazioni degli agricoltori e delle categorie professionali». Nello specifico dell'olivicoltura la normativa statale prevede che i produttori, per utilizzare le acque di vegetazione delle olive e dei frantoi come ammendante o concimante nei propri campi, debbano inviare una comunicazione al sindaco almeno 30 giorni prima, allegando una relazione tecnica redatta da un professionista.

«Questa incombenza - ha rimarcato l'assessore -, oltre alla perdita di tempo, comporta anche un dispendio di denaro, vincolando gli stessi piccoli o piccolissimi produttori a un onere burocratico eccessivo. Con la norma regionale appena approvata facciamo sì che per una quantità annuale di olive inferiore ai 1.500 quintali l'agricoltore sia esonerato dalla comunicazione preventiva. Una reale scelta di sburocratizzazione che - ha concluso Shaurli - non solo permetterà l'utilizzazione agronomica di queste acque su terreni già adibiti ad uso agricolo, ma semplificherà l'attività di oltre l'80 per cento dei nostri produttori, soprattutto di quelli del Carso».