Grande Guerra, Torrenti: «Trieste italiana frutto di sacrifici»

TRIESTE - «Quello di oggi è un momento significativo in attesa delle celebrazioni per il centenario del ritorno di Trieste all'Italia dell'anno prossimo». Lo ha dichiarato l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti, a margine dell'alzabandiera solenne avvenuto in piazza dell'Unità d'Italia per celebrare, oltre a San Giusto (santo patrono della città), il 99. anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Una cerimonia svoltasi alla presenza delle autorità militari e cittadine, tra le quali il commissario di Governo, Annapaola Porzio, l'assessore comunale Michele Lobianco, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Natalia Restuccia, e il comandante della Capitaneria di porto, Luca Sancilio.

Torrenti ha spiegato che «i 99 anni dallo sbarco dei bersaglieri a Trieste (avvenuto il 3 novembre del 1918, ndr), sono passati in modo alterno: dal grande entusiasmo iniziale al tragico periodo tra le due guerre mondiali. Una storia molto complessa, che deve farci ricordare quanto i nostri avi abbiano lottato perché questa terra facesse parte dell'Italia». Inoltre, l'assessore ha evidenziato che un secolo fa «con il disfacimento dell'impero Austro-Ungarico nell'aria, la voglia di ricongiungersi alla patria italiana per motivi culturali e linguistici era forte, quindi l'entusiasmo di quei momenti non va mai dimenticato ma, anzi, celebrato e ricordato quale esempio per il nostro futuro».

Torrenti ha quindi sottolineato che «essere italiani oggi ha un significato nuovo grazie ad un'Europa che deve essere sempre più forte e unita. L'Unione europea ha dato stabilità e pace a tutti i Paesi che vi hanno aderito ma bisogna lavorare sempre affinché non siano annullate le identità o sottolineate le differenze, ma evidenziato ciò che ci unisce ovvero la cultura, la musica e la storia. Solo attraverso l'unità l'Europa può infatti essere competitiva a livello internazionale, non contro gli altri ma a disposizione dell'umanità che ha bisogno di noi».