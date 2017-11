Esterno/Giorno: doppio appuntamenti con le passeggiate cinematografiche

TRIESTE - Proseguono gli appuntamenti con il nuovo ciclo autunnale di Esterno/Giorno, le passeggiate cinematografiche ‘immersive’ ideate dalla Casa del Cinema di Trieste.

Sabato 4 e domenica 5 novembre

Partenza alle 11 dalla Casa del Cinema, il tour virtuale sulle location del grande successo cinematografico del 2014 firmato dal Premio Oscar Gabriele Salvatores ‘Il ragazzo invisibile’, interamente girato Trieste: un doppio appuntamento proposto nell’ambito della diciassettesima edizione di Trieste Science+Fiction Festival, in corso in questi giorni. In attesa del sequel del film dedicato al primo supereroe adolescente italiano, in uscita nelle sale all’inizio di gennaio 2018, si ripercorreranno alcune delle scene clou del primo episodio con l’aggiunta di alcune anticipazioni al secondo capitolo, sempre di ambientazione tutta triestina. Particolarmente suggestiva la novità introdotta nell’occasione, con la possibilità per il pubblico di accedere ad alcune zone solitamente off limits del Porto Vecchio. Si arriverà quindi fin sotto l’Ursus e si accederà ad altre location del porto: grazie ai visori VR si potranno rivivere le scene girate in quei luoghi e in altre location ‘proibite’, come l’antico gasometro. A guidare le passeggiate sulle orme del Ragazzo invisibile il critico cinematografico Elisa Grando affiancata questa volta dal ‘location manager’ Michele Sardina.

La prenotazione a tutte le passeggiate è obbligatoria ed è possibile prenotare da subito al numero +39 339 4535962 o alla mail esternogiornots@gmail.com