Remo Anzovino a Trieste per presentare il nuovo album ‘Nocturne’

TRIESTE - Sabato 4 novembre, alle 17, il pianista e compositore Remo Anzovino presenterà il suo nuovo album ‘Nocturne’ (Sony Music) al Music Movies Megastore di Trieste (via Roma 26, angolo Via Milano). L’incontro sarà moderato dalla giornalista Marinella Chirico. Remo Anzovino si divide tutt’ora tra lo studio di registrazione e lo studio legale, dove esercita la professione di avvocato penalista. È considerato fra gli esponenti più affermati e innovativi della musica strumentale contemporanea ed è recentemente entrato nella grande famiglia degli Yamaha Artist.

L’album

‘Nocturne’ è il suo quinto album in studio e il primo con Sony Music, su etichetta Sony Classical. È già disponibile in digital download, sulle principali piattaforme streaming, in versione cd e vinile (doppio LP) nei negozi tradizionali. Con questo album cosmopolita indaga attraverso una narrazione emozionale la solitudine umana e contemporaneamente il racconto della bellezza della vita e le contraddizioni della realtà di oggi. L’album è stato registrato tra Tokyo (JVC Victor Studio), Londra (Abbey Road), Parigi (Les Studios Saint Germain) e New York (Brooklyn Recording), è moderno e incisivo. È stato prodotto, registrato e mixato da Taketo Gohara, con gli arrangiamenti orchestrali di Stefano Nanni che ha anche diretto la London Session Orchestra. Tra i musicisti internazionali di grande livello che hanno prestato la loro sensibilità al progetto ci sono, tra gli altri, al violino cinese Masatsugu Shinozaki, primo violino dell’Orchestra Sinfonica di Tokyo, l’armeno Vardan Grygorian, considerato tra i migliori interpreti mondiali di duduk, la francese Nadia Ratsimandresy, tra le maggiori virtuose al mondo di ondes martenot e Gianfranco Grisi, inventore del suo cristallarmonio e insuperabile nell'arte di suonare il vetro.

Il tour

Dopo il successo delle presentazioni, partite da Roma e Milano nelle scorse settimane, dal 20 novembre sarà in tour nelle principali città italiane per presentare ’Nocturne’. Queste le prime date confermate del tour (prodotto e organizzato da Intersuoni Srl, divisione Booking & Management Unit BMU): il 20 novembre all’Auditorium Parco della Musica (Teatro Studio) di Roma, il 22 novembre al Teatro Camploy di Verona, il 27 novembre al Teatro Menotti di Milano e il 24 gennaio al Teatro Puccini di Firenze. Le prevendite sono acquistabili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali.