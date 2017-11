Eventi a Trieste, 8 cose da fare il 4 e 5 novembre

TRIESTE – Un weekend ricco di eventi speciali quello triestino. Dai cncerti di artisti internazionali agli appuntamenti con lo sport ed il gusto. Ecco i nostri consigli per trascorrere al meglio il vostro tempo libero.

L'artista internazionale

Al Mandracchio dalle 23, per l'apocalittica «Notte degli ultracorpi» il Trieste Science+Fiction Festival porta in città, direttamente da Düsseldorf, il MusikSoldat aka Mr. Wolfgang Flür (ex Kraftwerk). Ci sono molti artisti che hanno una carriera di successo ma sono pochi quelli che segnano una linea di confine oltre la quale tutto non sarà come prima. Wolfgang Flür ha fatto parte dei Kraftwerk, iconico quartetto di Düsseldorf che tra la fine degli anni 70 ed i primi anni 90' immaginò la musica del futuro, fino a condizionarla e segnarne le linee guida ancora in uso. Il computer, la robotica e le telecomunicazioni globali a quell'epoca potevano essere soggetti per un buon film di fantascienza, loro invece ne hanno fatto ispirazione per temi musicali senza tempo, visioni del futuro, del rapporto tra uomo-musica-macchina che sono stati incredibilmente premonitrici. Lui si occupava della sezione ritmica, il che significa nel caso specifico, riconoscere inequivocabilmente questa band al primo «boom tschak». Sono proprio le ritmiche sintetiche infatti, spesso generate da strumenti autocostruiti da lui stesso, che hanno caratterizzato la golden-age della band, che tra il 1974 con la pubblicazione di Autobahn al 1987 anno di Electric Cafè, hanno dato vita a vere pietre miliari della musica contemporanea. Da allora ha fatto molte cose tra cui scrivere un ottimo libro biografico (Io ero un robot n.d.r.), dar vita al progetto Yamo in collaborazione con Andi Toma dei Mouse on Mars ed un recente album solista Eloquence. Ingresso libero.

Sport

Domenica 5 novembre si terrà la Corsa dei Castelli. Gara competitiva di 10 km con partenza alle 10 dal castello di Miramare (ritrovo 9:30), e il tutto si concluderà al castello di San Giusto. Il castello di San Giusto, situato alla sommità dell’omonimo colle, castello difensivo e austero; il castello di Miramare, alla base dello sperone di Grignano, realizzato nella seconda metà dell’Ottocento su iniziativa di Massimiliano d’Asburgo per farne la sua residenza. La gara podistica, unirà questi due mondi così diversi, che trovano forse l’unico collegamento nel sostantivo. Allo start di Miramare ci saranno molti atleti capaci di far segnare ottimi tempi; una gara lineare e veloce fino all’ultimo chilometro, quando si imboccherà via del Monte per affrontare l’erta in porfido che molto probabilmente deciderà la classifica finale. Poi, una volta imboccata Via Capitolina, ci vorranno ancora qualche centinaio di metri prima di passare le mura che delimitano San Giusto, dove sarà posizionato il nastro d’arrivo.www.promorun.it.

Musica live

Al Round Midnight dalle 22, musica brasiliana con musicisti di una bravura eccezionale: Adriana Vasques è una cantante, pianista e compositrice triestina che da alcuni anni vive e si esibisce a Londra. Il repertorio proposto attinge a piene mani dall'incantevole universo musicale brasiliano, amatissimo e frequentatissimo da tutti i musicisti in scena. Insieme ad Adriana suoneranno Pai Benni: percussioni e strumenti a corda, Roberto Franceschini: basso e Paolo Muscovi: batteria.

Teatro

Ad Hangar Teatri, prima puntata di «Piazza Cirimiri - Ridere sotto la pioggia». Ritornano i nostri personaggi a girovagare per la piazza Piazza Cirimiri è una piazza come tante, dove la gente passa, sta, cammina, corre, si ferma, si siede, legge, incontra altra gente, piange, ama, ride, scherza, litiga, e poi se ne va. Ma Piazza Cirimiri è in pericolo. Il terribile assessore Ugolini la vuole radere al suolo e trasformarla in un parcheggio per coprire un buco nel bilancio comunale. Ci riuscirà oppure i cittadini di Piazza Cirimiri riusciranno a scongiurare la fine del loro luogo di ritrovo preferito? Piazza Cirimiri è uno spettacolo comico-poetico per 10 attori ed è nato nell’ottobre del 2016 dalla volontà di un gruppo di attori di riunire le forze attorno a un progetto comune. Dopo un mese di improvvisazioni, ha visto la luce questo spettacolo-trilogia che si suddivide appunto in 3 episodi. Ogni episodio è uno spettacolo a sé stante, ma vale proprio la pena vederli tutti e tre. Per informazioni: info@teatrodeglisterpi.org, 380 8990075, 040 0643023, hangarteatri.com.

Un caffè a bassa voce

Al Trieste Coffee Festival, alle 16, Nati per Leggere Trieste, in collaborazione con il Servizio Musei e Biblioteche del Comune, partecipa al Trieste Coffee Festival, l'evento che vuole contribuire a diffondere una sempre più corretta cultura del caffè e promuovere un suo consumo consapevole, Ma i bambini non bevono caffè! E allora? Tante letture scelte tra la migliore produzione editoriale per l’infanzia sul cibo: storie da ridere e per pensare. L'incontro ha per titolo: «Un caffè #abassavoce. Letture a tema: cosa beviamo e cosa mangiamo». Adatto a famiglie con bambini dai 2 anni Ingresso gratuito. Prenotazioni: lab@triestecoffeefestival.it.

Musica classica

Domenica 5 novembre, al Museo Revoltella alle 11, omaggio ad Astor Piazzolla nel 25mo anniversario della scomparsa con la Nuova Orchestra Ferruccio Busoni diretta dal Maestro Massimo Belli, Gianni Fassetta (fisarmonica), Lucio Degani (violino), Francesco Ferrarini (violoncello). Per informazioni: accordionfestival.fadiesis.org.

Sci-Fi, il party di chiusura

All'Antico Caffè San Marco domenica 5 novembre dalle 22.30, «Fenomenale», ovvero «straordinario, eccezionale», deriva dal greco ϕαίνομαι, cioè «mostrarsi, apparire». Eventi come il Trieste Science+Fiction Festival sono fenomenali, perché appaiono, si mostrano e tutto d’un tratto spariscono. Per chiudere l’edizione di quest’anno, un bel party di addio o, «colpo di grazia: Sci-Fi Phenomenal Wrap Party». Ad accompagnare questo viaggio in questo viaggio attraverso lo spazio-tempo i suoni (retro)futuristici di Mr.Towa, raffinato ed eclettico esploratore di galassie musicali lontane lontane.

Per i più piccoli

Il giardino attrezzato «Be Happy» Prosecco, sabato 4 novembre alle 15, ciclo di laboratori ludico-didattici per famiglie con bambini dai 5 anni in su per divertirsi e imparare a conoscere meglio il mondo naturale. In programma «Un dipinto speziale» con osservazione dei colori dell’autunno e raccolta di ramoscelli, foglie e semi. Poi si realizzeranno dei quadretti con materiali raccolti nel bosco, e colorati con delle spezie. Costo a partecipante: 7 euro.