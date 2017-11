Infrastrutture: Trieste, Fvg Strade riapre la Costiera

TRIESTE - A neanche 48 ore dal dissequestro da parte della Procura di Trieste, la strada costiera da sabato 4 novembre è nuovamente riaperta al traffico. Lo ha comunicato l'amministratore unico di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Giorgio Damiani. Il blocco, conseguente all'incidente accaduto domenica scorsa nella fase di approvvigionamento del materiale necessario per la realizzazione dei lavori di sistemazione della barriera paramassi, è stato risolto in tempi record, grazie al lavoro dell'Ufficio Tecnico di Fvg Strade e dell'impresa Geoprotection, appaltatrice dei lavori.

Sono state dunque rimosse nelle giornate di venerdì e di sabato le criticità e si è provveduto a ripristinare il ponteggio. I lavori di intervento sulla parete rocciosa finalizzati ad eliminare il pericolo di caduta massi potranno quindi riprendere lunedì, con la strada regionale in pieno esercizio e senza alcuna limitazione del traffico. Da parte sua il presidente Damiani ha inteso ringraziare gli Enti preposti e la Procura di Trieste per la rapidità degli accertamenti, la Prefettura per l'importante opera di coordinamento del Comitato Operativo Viabilità, nonché la Struttura tecnica di Fvg Strade che, insieme all'Ufficio di direzione lavori e all'impresa appaltatrice, ha svolto «un incessante lavoro per riuscire a contenere al massimo i disagi per l'utenza, anche ricorrendo a un significativo spiegamento di personale per favorire un'informazione il più capillare possibile».

Infine lo stesso Damiani ha ricordato come nel giro di pochi mesi Fvg Strade sia stata impegnata a far fronte a 4 importanti emergenze (Ovaro, Rigolato/Forni Avoltri, Uccea e Strada Costiera) «dando prova - ha concluso - di efficienza e di grande professionalità, facendosi trovare in ogni occasione preparata e riuscendo sempre a riaprire la circolazione interrotta per le cause più diverse in tempi rapidissimi al fine di contenere al massimo i disagi per l'utenza».