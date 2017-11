M5S: «Non ci si può dimettere prima per partecipare ad altra elezione»

FVG - «In merito alle notizie comparse sulla stampa - così i consiglieri regionali del Gruppo del MoVimento 5 Stelle - ci teniamo a precisare che il MoVimento 5 Stelle rispetta i mandati elettorali affidati ai portavoce dai cittadini. Come sanno perfettamente i nostri attivisti, non potranno candidarsi alle elezioni regionali i portavoce eletti nei Consigli comunali in carica nel 2018. Non ci si può dimettere anzitempo per partecipare a un'altra tornata elettorale».

Per il MoVimento 5 Stelle le elezioni comunali, infatti, non possono essere un trampolino per fare carriera politica. «Cittadini onesti e preparati - aggiungono - finiscono per candidarsi per entrare in un Consiglio comunale solo dopo un intenso lavoro sul territorio, con l'obiettivo di occuparsi in prima persona della cosa pubblica. I nostri meccanismi di selezione dei candidati sono basati sul merito e non sulla fedeltà ai partiti o sui pacchetti di voto. Uomini e donne del MoVimento 5 Stelle vengono equamente e naturalmente rappresentati senza necessità di ricorrere alle quote 'rosa' o 'azzurre'. La prova è data dal fatto che all'interno di quasi tutti i nostri Gruppi consiliari sono presenti delle donne. E spesso sono anche in numero superiore rispetto ai colleghi maschi».