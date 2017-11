Il Trieste Coffee Festival incorona il re del Capo in B

TRIESTE - Si è chiusa con grande successo la quarta edizione del Trieste Coffee Festival, evento diffuso per svelare i segreti del caffè, far scoprire i diversi metodi di preparazione e in generale per promuovere la 'cultura del caffè', che da domenica 29 ottobre a domenica 5 novembre ha animato vari luoghi di Trieste attorno alla sede principale di Palazzo Gopcevich.

Ampia la partecipazione a tutti i 7 giorni di eventi alla scoperta del caffè e dei suoi segreti, tra incontri sulla storia del caffè e dei caffè, delle modalità di coltivazione, produzione e commercializzazione; di appuntamenti sul consumo consapevole; di degustazioni tradizionali e abbinamenti innovativi, di conferenze sulla bellezza e di laboratori per bambini.

Scelto il re del Capo in B

Evento nell'evento, la 'Capo in B Championship', gara tra i baristi del territorio per il miglior 'cappuccino in bicchiere', il caffè preferito dai triestini, ha visto il trionfo di Massimiliano Curet, per tanti anni barista e ora attivo nel mondo della ristorazione.

Al secondo posto Roberto De Gioia, Bar Macchia Gialla, concorrente della «Capo di B Championship» dalla prima edizione, e al terzo posto Ester Pinna, dipendente della Bloom Coffee School. La competizione, organizzata dal Trieste Coffee Festival in collaborazione con Fipe Trieste, ha visto la partecipazione di 8 baristi, che avevano già superato la doppia selezione dei mesi precedenti, e prevedeva per ciascun partecipante la realizzazione di 4 «Capi in B» identici, entro massimo 5 minuti. Allo scadere del tempo gli esaminatori hanno valutato elementi tecnici ed elementi sensoriali per giungere al verdetto finale.

Gli elementi tecnici considerati sono stati: la precisione e pulizia (macchina e lancia vapore durante e al termine della gara), la qualità dell'esecuzione (no sprechi di latte o caffè - espresso preparato alla perfezione - pressatura uniforme) e l'adeguatezza delle proporzioni (1/3 espresso - 1/3 latte - 1/3 schiuma). Gli elementi sensoriali analizzati valutati erano invece: la tessitura del latte, l'equilibrio gustativo, gli elementi decorativi e la preparazione.

La giuria era composta da: Ivo Filigi, barista e trainer IBL – Italian Barista Lab e Bloom Coffee School, Tjasa Milkovich, tre volte campionessa della e da Fabrizio Polojaz, titolare di Primo Aroma e Presidente dell’Associazione Caffè Trieste (capo giuria).

