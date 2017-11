Edifici fatiscenti in via dell’Agro: la denuncia del M5S

TRIESTE - Edifici fatiscenti, ratti ovunque, problemi evidenti di viabilità che rendono al quanto difficoltosi gli interventi dei mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco. Il MoVimento 5 Stelle riaccende nuovamente i fari sugli edifici di via dell’Agro che sono abbandonati da decenni e che stanno letteralmente cadendo a pezzi. «È passato più di un anno dal sopralluogo fatto dalla VI Commissione e la situazione, nonostante le nostre continue sollecitazioni, è rimasta immutata». L’ennesima denuncia su via dell’Agro è del consigliere comunale del M5S Alessandro Imbriani che nelle ultime ore ha depositato una interrogazione rivolta alla giunta Dipiazza.

«Vogliamo sapere innanzitutto se l’amministrazione, come aveva promesso più volte, alla fine ha rintracciato gli eredi dei fabbricati abbandonati. Queste persone, infatti, devono o ristrutturare gli edifici, ripristinando i livelli minimi di decoro dell’area, oppure donare queste costruzioni al Comune che poi potrà occuparsi di riqualificare la zona. In seconda battuta - aggiunge Imbriani - la giunta Dipiazza è chiamata a spiegare ai cittadini perché non siano mai stati risolti i problemi di viabilità, che destano particolare preoccupazione visto che i mezzi di soccorso non riescono nemmeno a svoltare a causa di una carreggiata troppo stretta e delle auto parcheggiate ovunque. Infine vogliamo capire perché l’amministrazione comunale finora non abbia fatto nulla per limitare la proliferazione dei ratti che ormai passano sotto le gambe di adulti e bambini e mangiano insieme alla colonia dei gatti che frequenta i ruderi di via dell’Agro».

«I cittadini sono esasperati e hanno iniziato a raccogliere le firme per mettere la giunta Dipiazza, l’Azienda sanitaria e i Vigili del Fuoco di fronte alle proprie responsabilità - rivela Imbriani -. Con questa petizione i residenti della zona chiedono che le costruzioni fatiscenti vengano svuotate da tutti gli animali e bonificate e che la carreggiata venga liberata istituendo un divieto di parcheggio quanto mai necessario. Ricordiamo che un’ambulanza, diretta al civico numero 10 per una grave emergenza, è già stata costretta a fermarsi in mezzo alla strada, bloccando la circolazione e ritardando i soccorsi. Solo per una buona stella questo intervento, allora, non si è trasformato in tragedia. Situazioni di questo tipo - conclude l’esponente del M5S - non devono più ripetersi».