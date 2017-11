Eventi a Trieste, ecco cosa fare mercoledì 8 novembre

TRIESTE – Tanta cultura nel mercoledì triestino con musica e spettacoli a teatro. Ecco qualche consiglio per non perdersi il meglio.

Musica dal vivo

Round Midnight Trieste e Valva Booking & Promotion presentano: «Noyoso live al Round Midnight» alle 21.45. Un duo che sembra saltato fuori da un road movie del cinema indipendente di cui continuano a scriverne la colonna sonora. Le loro sonorità pop oscillano delicatamente tra l'indie e l'elettro folk più ipnotico, scandito dalle note più basse dei sintetizzatori su cui si appoggiano cori e voci stratificate. Daim de Rijke e Donata Kamarz sono a tutti gli effetti musicisti europei perché la loro musica sembra fare base tra Amsterdam, Bonn, Berlino e Istanbul indovinando sempre il ritmo più orecchiabile.

Libri

Alle 18 alla Libreria Minerva verrà presentato il libro «Quel terribile '92. 25 voci per raccontare l’anno che cambiò la storia» di Aaron Pettinari, pubblicato da Imprimatur. Assieme all’autore interverranno in collegamento telefonico Salvatore Borsellino ed i ragazzi del Movimento Culturale Internazionale «Our Voice». L’incontro sarà moderato da Andrej Prassel. Di tutti gli anni della nostra storia recente, uno di quelli che resterà per sempre impresso nella mente degli italiani è sicuramente il 1992. Un anno a metà tra la speranza di un cambiamento possibile e il tragico dolore. Tutto ha inizio il 17 febbraio 1992, quando scoppia il caso Tangentopoli con l’arresto dell’ingegnere Mario Chiesa. Quella «mazzetta» da 7 milioni dà il via all’inchiesta Mani Pulite. Basta scorrere ancora il calendario fino al 23 maggio per precipitare dallo scandalo alla guerra fra il potere criminale e lo Stato quando i killer di «Cosa nostra» innescano con un radiocomando a distanza mille chilogrammi di esplosivo, all’altezza dell’uscita per Capaci. Muoiono così Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Appena 57 giorni dopo, Palermo, e con essa l’Italia intera, sobbalza allo scoppio di una nuova bomba, stavolta in via D’Amelio. Una nuova strage in cui a perdere la vita sono Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. È il secondo colpo al cuore dello Stato da parte di Cosa nostra. Grazie ai ricordi di 25 voci il libro attraversa quella stagione di rivoluzione e cambiamenti, ripercorrendo anche altri fatti ed episodi che hanno caratterizzato i primi anni Novanta, dallo scoppio della guerra in Bosnia alla nascita dell’Unione Europea, fino a giungere ai giorni nostri. Un modo per fare memoria, 25 anni dopo. L'autore Aaron Pettinari è nato nel 1984, giornalista pubblicista, è capo redattore di «Antimafia Duemila». Dal 2014 inviato a Palermo. Ha collaborato con «I Siciliani Giovani», «L’Ora Quotidiano», «Il Resto del Carlino», «La Gazzetta dello Sport» e il quotidiano on line www.laprovinciadifermo.com.

A Teatro

Peter Stein affida a Maddalena Crippa il ruolo maschile di «Richard II», uno dei drammi shakespeariani meno rappresentati sui nostri palcoscenici, in scena al Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali dall'8 al 12 novembre.

Musica classica

Un recital dalle molteplici sfumature stilistiche, che prende avvio con la Toccata di Schumann e accarezza tre dei cinque Miroirs di Ravel, per concludersi con la Sonata funebre di Chopin: il concerto del pianista Luca Chiandotto scandirà, mercoledì 8 novembre alle 20.30, la terza serata della stagione alla Sala Tartini del Conservatorio di Trieste, un cartellone a cura del responsabile di produzione Andrea Amendola. Miroirs sarà proposto come sempre con ingresso libero previa prenotazione. Per informazioni: 040 6724911, www.conservatorio.trieste.it.