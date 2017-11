Trenitalia: puntuale il 95% dei treni del Fvg

FVG - «Si conferma alta la qualità del servizio ferroviario regionale - evidenzia l'assessore al territorio del Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia Santoro, commentando i dati positivi pubblicati da Trenitalia relativamente a puntualità e regolarità dei convogli regionali - grazie alla svolta impressa da questa amministrazione e da Trenitalia. Una collaborazione e un lavoro congiunto più forte e attento ai pendolari sta portando a risultati molto buoni che vogliamo continuare a mantenere tali».

«Essere ai vertici nazionali anche in questo settore - aggiunge Santoro, sottolineando il 95% di puntualità dei treni Fvg - testimonia il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e rappresenta anche l'impegno che riteniamo di continuare a prestare in questo settore con finanziamenti confermati e senza alcun taglio ma anche con professionalità e costanza quotidiana per implementare e migliorare i servizi. Il prossimo obiettivo fissato per inizio dicembre - annuncia l'assessore - è la storica riapertura della linea ferroviaria Sacile-Maniago nella prima fase, e fino a Gemona nella seconda».

«In un momento in cui prevalgono le razionalizzazioni e le chiusure o l'abbandono di alcune tratte ferroviere - conclude Santoro - questo segnale in controtendenza nazionale a favore della mobilità su ferro, più sicura e pulita della gomma, è un traguardo che corona un lavoro pluriennale che ha portato qualità, puntualità e maggiori servizi per i cittadini».