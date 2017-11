Eventi a Trieste, ecco cosa fare giovedì 9 novembre

TRIESTE – Cinema, musica, divertimento e appuntamenti con i libri e la cultura. Non manca nulla al giovedì in città. Ecco qualche consiglio per non perdersi il meglio.

Cinema e musica

Al Teatro Miela (Piazza Duca degli Abruzzi, 3) alle 20 «Serata Rivoluzionaria» per i 100 anni dal 1917. cinema e musica per ricordare la rivoluzione. Proiezione del film «La corazzata Potemkin» di Sergej M. Ejzenstejn in versione restaurata con accompagnamento al pianoforte del Maestro Carlo Moser a seguire la Maxmaber Orchestra concerto, festa, vodka party. Ingresso 5 euro. Per informazioni: 040 365119, www.miela.it

Party

Al Round Midnight dalle 22, «I don't mean a thing», la serata swing dj set. Per sentire di nuovo il ritmo del jazz scorrere nelle vene, i «The Swing Freaks» organizzano una serata per ballare senza freni i migliori classici dello swing.

Libri

Alla Libreria Minerva, alle 18, Massimo Carlotto sarà in libreria per presentare il suo ultimo libro «Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane», pubblicato da Edizioni E/O. Ne parlerà con il giornalista Alessandro Mezzena Lona. Il libro Marco Buratti detto l’Alligatore e i suoi soci Max la Memoria e Beniamino Rossini sono caduti in una trappola ordita dal nemico più pericoloso con cui abbiano dovuto misurarsi: Giorgio Pellegrini. Pellegrini, in fuga dalla Legge e dalle pallottole di Beniamino Rossini, non intende vivere da latitante per il resto della vita e decide di diventare un infiltrato per conto della polizia. Qualcosa va storto e una squadra di killer spietati arriva dall’estero per assassinare sua moglie e la sua amante. L’indagine parallela per identificare i responsabili viene affidata all’Alligatore e ai suoi soci. Loro non vorrebbero avere nulla a che fare con la vicenda ma vengono ricattati dalla dottoressa Angela Marino, alto funzionario del ministero dell’Interno. La missione affidata a Pellegrini ufficialmente non esiste e non sono previsti testimoni. I nostri scoprono ben presto che il loro destino è comunque segnato. Anche se riusciranno nell’impresa rischieranno di essere tolti di mezzo da una falsa accusa che potrebbe mandarli in carcere per molti anni. Buratti, Max e Beniamino reagiscono. Giocano questa partita senza regole per cercare di sopravvivere. L’Alligatore ha un motivo in più per non soccombere: in un hotel ha conosciuto una donna. Una «vecchia puttana» quarantenne di nome Edith. Tra i due è stato amore a prima vista.

Il caffè delle scienze

Giovedì 9 novembre, a partire dalle 17.30, al Caffè Tommaseo tornerà il Caffè delle Scienze con un doppio appuntamento: infelici, tristi o depresse – gli antidepressivi e l'epidemia dei disturbi dell'umore, con Tullio Giraldi, docente di Neuropsicofarmacologia e Psicologia clinica, Università di Trieste . In viaggio con le galassei: con Pierluigi Monaco, docente di Astronomia e Astrofisica, Università di Trieste. Per informazioni e aggiornamenti: www.caffedellescienze.eu, www.divulgazione.units.it.