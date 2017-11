Ferriera Trieste: ok a impianto decapaggio da commissione Via

FVG - La Commissione regionale tecnico consultiva di valutazione di impatto ambientale, riunitasi a Trieste, ha espresso parere favorevole, con due prescrizioni, alla realizzazione di un impianto di decapaggio funzionale al laminatoio della ferriera di Servola.

Lo screening di Via (valutazione di impatto ambientale) è stato avviato in relazione alla collocazione urbana della ferriera dopo che Siderurgica Triestina aveva presentato istanza al ministero dell'Ambiente per ampliare il capannone dove si svolge l'attività a freddo e inserirvi un impianto di decapaggio. Il direttore generale della direzione regionale Ambiente ed Energia ha così firmato oggi stesso il decreto con il quale il parere favorevole viene trasmesso al ministero dell'Ambiente.

La Commissione ha verificato che non sussistono problemi di impatto ma ha comunque indicato prescrizioni per il rumore e per gli scarichi. L'impatto acustico dell'impianto di decapaggio dovrà essere verificato al termine del piano di risanamento del rumore già previsto per l'insediamento industriale, così da verificare che la sua incidenza sia contenuta. Anche gli scarichi di cloruri, secondo prescrizione, andranno monitorati. Alla Commissione non sono pervenute indicazioni dal Comune di Trieste in merito agli interventi oggetto della riunione odierna.