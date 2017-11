Eventi a Trieste, 6 cose da fare venerdì 10 novembre

TRIESTE – Dal teatro, alla musica dal vivo, passando per i party a tema, Ecco qualche consiglio per iniziare al meglio il fine settimana in città.

Teatro

La Contrada - Teatro Stabile di Trieste dal 10 al 15 novembre al Teatro Orazio Bobbio presenta, «La cena perfetta» di Sergio Pierattini, regia di Nicola Pistoia con Daniela Morozzi, Blas Roca Rey, Ariele Vincenti, Monica Rogledi e con la partecipazione di Nini Salerno. In una banlieue di Parigi, al «Girgenti», piccolo ristorante dalla conduzione scalcinata e familiare, ci si prepara ad accogliere la quanto mai insperata visita di un ispettore della Guida Michelin. L’esuberante proprietario, lo chef Salvatore, insieme alla moglie Caterina, alla socia Lucia e al cameriere rumeno Cristian, attendono con ansia l’avvenimento, che amplifica tutti i conflitti di una gestione a dir poco disastrosa. Tutto potrebbe cambiare con l’attribuzione delle famosissime stelle Michelin, a patto però di realizzare una cena perfetta. Ma nulla andrà come previsto. Biglietti presso la Biglietteria del Teatro Orazio Bobbio, presso TicketPoint in Corso Italia ed onile direttamente sul sito de La Contrada o su vivaticket.it.

Musica live

Al Round Midnight un grande «Ospite internazionale». Uno dei più acclamati chitarristi del funk-soul americano Leroy Emmanuel, nato e cresciuto nella migliore tradizione della black-music, approda a Detroit presso la mitica Motown affiancando in sala di registrazione artisti del calibro di Marvin Gaye, Stevie Wonder, Edwin Star, John Lee Hooker, T-Bone Walker, Al Green, Sonny Boy Williamson, Funk Brothers, Bohnnon, Dionne Warwick, James Brown Band, The Counts, Ike e Tina Turner, James Brown, George Clinton, Temptations e molti altri. Ha condiviso i palchi più importanti degli States. Oggi leader esperto e carismatico, spazia tra blues, soul e funk trascinando il pubblico in uno spettacolo intenso e coinvolgente. Leroy Emmanuel presenterà assieme alla sua band italiana il suo ultimo disco dal titolo «Everything Is Perfect» registrato a Marzo 2015. Leroy Emmanuel: voce, chitarra; Angelo Chiocca: sax; Simone Serafini: basso; Vincenzo Barattin: batteria.

Concerti

Al Tetris, alle 21.30, in continua ricognizione sull'underground di casa nostra, finalmente a Trieste gli «STORM{O}», una delle band più intense e sofferenti della galassia hard core e post-hard core italiana degli ultimi dieci-quindici anni. Gli «STORM{O}» sono un gruppo italiano formato da 4 ragazzi nel 2005. La band ha come base Feltre, provincia di Belluno, e il proprio nome deriva dal mescolarsi di una tempesta (storm in inglese) con uno stormo di uccelli neri. Questa unione immaginaria è graficamente descritta dalle due parentesi graffe, che rappresentano lo stormo di uccelli, e la lettera «O, tra le due parentesi, che simboleggia una goccia di pioggia. Hardcore cantato ed urlato in Italiano, stretti passaggi in tempi dispari, fugaci implosioni emotive che sfociano in soffocanti esplosioni di caotico buio, tutto questo dà forma ad una musica non convenzionale.

Party

All'Antico Caffè Torinese, alle 21.30, la terza stagione della «The Speakeasy Night» entra nel vivo. È da ben due anni che abbiamo voluto ricreare ogni mese l'atmosfera degli anni '20 e '30 americani, il periodo è quello del proibizionismo che per ben 14 anni ha bandito le bevande alcoliche in tutti gli stati americani, favorendo la criminalità organizzata e ovviamente la nascita degli Speakeasy. Bar nascosti dove dovevi parlare piano (appunto Speakeasy) e potevi entrare solo se conoscevi la fatidica parola d'ordine. Sonorità e ambientazioni d'altri tempi, con la luce proveniente solo da candele, musica studiata nei più bei pezzi underground swing ma soprattutto i nostri famosi «Forgotten Cocktails»® dove vi faremo assaggiare 4 ricette dimenticate ma piene di fascino. L'entrata sarà solo su parola d'ordine che verrà pubblicata sull' evento Facebook «The Speakeasy Night» alle 17.00 del 10 novembre. Dress code a tema consigliato.

Danza

Alle 21 ad Hangar Teatri, Officine Artistiche Trieste apre la rassegna di teatro-danza e danza contemporanea con lo spettacolo «Finis Terrae». Officine Artistiche presenta «Finis Terrae - Odio. Rabbia. Desolazione. Sopravvivenza». L’uomo, organismo perfetto, capace di evolvere, di adattarsi e modificarsi in relazione all’ambiente. Come siamo arrivati qui? L’involuzione umana avvenne, forse, quando si iniziò a credere che il vero pericolo fosse il diverso. L’importante divenne difendere la propria cerchia, e, al suo interno, dimostrare la propria forza nell’unico modo che sembrava possibile: sovrastare l’altro. L’altro è la nostra minaccia. Ma è nato proprio da lui questo pensiero? Forse non è lui a tenere le fila della propria vita. Per informazioni: info@teatrodeglisterpi.org, 380 8990075, 040 0643023, hangarteatri.com.

Commedia

«Ne la tranquila Trieste xe tante case con mama, papà e do fioi. Ma cossa nassi se de colpo el papà perdi el lavor? E se la moglie ghe fa anche i corni? Temi ahimè non inconsueti ai giorni nostri, ma qua tratai con soridente umanità». Ancora divertimento con gli spettacoli della 33ma stagione del Teatro in dialetto triestino de L'Armonia. Venerdì 10 novembre alle 20.30 al Teatro Silvio Pellico di via Ananian a Trieste debutterà la Compagnia «TuttofaBroduei» (F.I.T.A.) con lo spettacolo musicale «Duble – Fass» di Gianfranco Pacco, trasposizione in commedia musicale e regia di Stefano Volo. Un’altra prova per i «TuttofaBroduei» che rinnovano ancora una volta la loro predisposizione al genere musical che tanto seguito ha avuto fra il pubblico fin dal loro primo apparire sulle scene triestine. Per informazioni: 040.393478), www.teatroarmonia.it e sulla pagina Facebook.