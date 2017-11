Grave incidente sul lavoro al Molo 3

TRIESTE - Grave incidente sul lavoro, nella mattinata del 9 novembre, a Porto vecchio, a Trieste, al Molo 3.

Per cause ancora in fase di accertamento, poco prima delle 12, un uomo si è quasi amputato una mano. Si tratta di un tecnico che stava operando su un rimorchiatore. Secondo le prime informazioni, una leva lo avrebbe ferito profondamente al polso.

La richiesta d’aiuto è arrivata attorno alle 11.48. E’ stata subito inviata un’ambulanza, allertata anche la Capitaneria di Porto e la polizia di Stato. L’uomo, di 41, P.S. le sue iniziali, è stato trasportato a Cattinara, in codice giallo. Nelle prossime ore sarà trasferito in elicottero all’ospedale di Pordenone per ulteriori valutazioni.