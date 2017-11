International Tattoo Expo di Trieste: dieci anni di tatuaggi in mostra

TRIESTE - Conto alla rovescia per l'International Tattoo Expo di Trieste, la manifestazione giunta alla decima edizione, in programma al Salone degli Incanti dal 10 al 12 novembre, che vedrà protagonisti oltre 200 tatuatori in arrivo da tutto il mondo.

Special guest

Ospite speciale sarà la bellissima Elena Grilmaldi e il conduttore radiofonico Andrea Rock. Complessivamente saranno 260 i tatuatori presenti, in tre giorni di kermesse, per una stima di 8mila visitatori, in base ai numeri già registrati in passato. L'iniziativa sta suscitando grande interesse, con i social network invasi da domande e richieste di chi vuole prendere parte alla manifestazione, dall'Italia e dall'estero.

Gli show

Tra gli show previsti quello di danza di Alister Dance All Stars, art fusion by Giulio Masieri «vs» Gabriele Bonato, audiopaint con Giulio Masieri, Body Painting con Masso Art. Domenica inoltre alle 10 spazio alla conferenza dell' associazionetatuatori.it, un momento di confronto sulle regole che disciplinano il settore. I nomi dei tatuatori sono pubblicati sul sito ufficiale dell'evento www.triestetattooexpo.com, con il programma completo della tre giorni.

I contest

Tra i più attesi dal pubblico saranno anche quest'anno i contest, che mettono a confronto gli artisti presenti alla kermesse. Venerdì spazio dalle 18.30 al contest «Best of Friday», sabato dalle 16 «Best Tribal» e «Best Color», dalle 19 «Other Styles» e «Best of Saturday», domenica dalle 16 «Best Realistic» e «Best Black and Gray», dalle 19 «Best Traditional» e «Best of the Show », quest'ultimo sarà il miglior tatuaggio iniziato e finito in convention. A ogni competizione seguiranno subito le premiazioni, e altri momenti di intrattenimento. L'International Tattoo Expo di Trieste aprirà i battenti venerdì 10 novembre alle 16, fino alle 23 e proseguirà sabato 11 e domenica 12 tutto il giorno. I biglietti si possono acquistare direttamente sul posto

Maggiori info: www.triestetattooexpo.com