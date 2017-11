Eventi a Trieste, 7 cose da fare l'11 e il 12 novembre

TRIESTE – Un weekend a cui non manca nulla quello triestino. Dalle serate in musica a quelle a teatro, passando per gli appuntamenti con il gusto e a quelli sportivi. Ecco qualche consiglio per il vostro fine settimana.

Musica live

Sabato 11 novembre, al Round Midnight, «The Enema Bandits», nato dall'idea di Jacopo Tommasini e Pietro Ieraci, zappiani incalliti, il progetto «The Enema Bandits play the music of Frank Zappa» vuole riproporre le canzoni rese celebri da alcuni dei più grandi gruppi capitanati dal Maestro. Il nome della band è preso da un brano intitolato «The Illinois Enema Bandit», il quale racconta la storia di Michael Kenyon, un criminale americano che usava fare un clistere (in inglese enema) alle donne presenti durante le sue rapine. Il forte attaccamento per la musica di Frank Zappa ha riunito otto giovani musicisti, dai 20 ai 27 anni, provenienti da Trieste e dintorni. «The Enema Bandits» si presenteranno in un'inedita versione acustica.

Danceall

Sabato 11 ottobre, al Tetris, I «Dubateers». Con base a East London, hanno prodotto e continuano a produrre Uk Dub e Reggae music tra le più pesanti in circolazione. Tengono molto alle loro radici underground, basate su valori rastafariani. Sono fan del genere dal 1993 e hanno cominciato a fare musica nel 2004, creando tracce che sarebbero poi diventate classici in tutti i più grandi sound system del mondo. Usciti inizialmente dagli studio Conscious Sounds di Dougie Wardrop, si sono affermati subito e stabilmente nella scena Uk Dub. La loro è una storia più che decennale con moltissime uscite tra album e singoli (anche dubplates autoprodotti, spesso sotto anonimato), con un vasto raggio di collaborazioni con artisti conosciuti e non.

Gusto

Domenica 12 novembre, alle 14.30, all'Hotel Savoia Excelsior Palace (Riva Mandracchio 4), la 19ma edizione di «Assaggio Divino», incontro degustazione di vini da vitigni autoctoni organizzato da Slow Food Trieste. Il costo di ingresso è di 10 euro per i Soci Slow Food e di 15 euro per i non associati e comprende bicchiere e tasca porta bicchiere in omaggio e la possibilità di quattro assaggi agli stand gastronomici.

Concerti

Al Teatro Miela (Piazza Duca degli Abruzzi, 3), alle 21.30, la musica degli «Huun-Huur-Tu» che può venire descritta solo come profondamente misteriosa. Vestito in abiti tradizionali, l’ensemble si accompagna con strumenti a corda e percussioni, i cui ritmi sembrano evocare cavalcate nella steppa siberiana. Per informazioni: www.miela.it, 040 365119.

Poesia e teatro

Al Teatro di San Giovanni (Via San Cilino 99/1), lo spettacolo di e con Tiziana Bagatella, dal Magnificat di Alda Merini. Nella nostra cultura totalmente desacralizzata appare arduo vivere una fede religiosa autentica o anche solo pensare Dio. Il linguaggio della poesia e quello della musica, che contengono pur dentro la modernità un quid di irrazionale e arcaico, hanno la virtù di farci sperimentare quel luogo meraviglioso. I teologi hanno sempre amato Bach, (Pasolini lo volle usare nel suo «Vangelo secondo Matteo», il film più bello e toccante mai fatto su Gesù.) Ratzinger pensava che la musica di Bach esprimesse la bellezza del mondo, e dunque indirettamente l’amore di Dio per le creature. Molta poesia italiana attuale si interroga su Dio, da Luzi a Caproni, e si permette di nominarlo Invano, proprio In ragione della lingua poetica, sempre allusiva, metaforica, polisemica. Ed è l’unico modo per custodire almeno ii presentimento di quel luogo dove l’essere umano si scopre eterno e in comunione con tutte le cose.

Danza

Sabato 11 novembre, alle 21 ad Hangar Teatri, l'appuntamento con la danza continua con l'arte giapponese. Eleonora Zenero, Elena Boschi e Khouzama Reda ci condurranno nell'affascinante mondo della «danza delle tenebre»: la danza butoh. Khouzama Reda, un'urlo silenzioso scomodo che vorrebbe togliere dal corpo i personaggi e la loro ruggine. L'urlo prende forma in uno spazio liquido, quasi viscoso, di colore giallo che si materializza nel petto del tempo. Diverse vite si mescolano, si scontrano, si abbandonano e si avvinghiano l'una all'altra. Figure di donna si allontanano per mai più incontrarsi, eppure restano legate in modo indissolubile, indistinguibili l'una dall'altra. Il bosco è il luogo dell'anima, è da qui che dobbiamo partire per raccontare di noi. Il butoh è un movimento contemporaneo che nasce in Giappone negli anni '50. II butoh non è una tecnica ma il grido primordiale che annienta e vanifica ogni norma, la trasformazione e la metamorfosi della ribellione del corpo naturale contro la violenza della cultura, che porta alla luce pure visioni dal subconscio sostenute unicamente dall'urgenza del desiderio e dell'istinto primitivo. Si pone come obiettivo l’ascolto interiore e l’azione di condurre fuori, attraverso i movimenti del corpo, i moti interni dell’anima. Il butoh degli inizi era una risposta radicale all'idea occidentale della danza. Era la giapponese ribellione del corpo. Era pura provocazione, resistenza contro il sistema sociale. Era sperimentale, a volte grottesca, a volte assurda e mistica. I volti dipinti, le teste rasate, la nudità dei danzatori e le distorte coreografie creano un forte contrasto con l'estetismo della danza tradizionale. Per informazioni: info@teatrodeglisterpi.org, 380 8990075, 040 0643023, hangarteatri.com.

Sport

Si rinnoverà anche quest'anno l'appuntamento con la Carsolina Cross, diventata una classica del panorama nazionale della corsa campestre. L'evento, organizzato dalla Trieste Atletica si svolgerà domenica 12 novembre sul percorso allestito all'interno dell' Aerocampo di Prosecco (Trieste) e accoglierà atleti provenienti da tutto lo stivale. Per informazioni: www.tuttopodismo.it.