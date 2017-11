‘La cena perfetta’ sul palco del Bobbio la nuova produzione della Contrada

TRIESTE - Il 10 novembre alle 20.30 andrà in scena al Teatro Bobbio di Trieste la nuova produzione della Contrada, al suo debutto nazionale, ‘La cena perfetta’. Dopo il successo di ‘Ben Hur - storia di ordinaria periferia’ ritorna a Trieste l’attore e regista Nicola Pistoia con questa commedia ricca di spunti drammatici, comici e grotteschi, scritta da Sergio Pierattini, noto drammaturgo che annovera nella sua carriera premi prestigiosi come il Premio Ubu e Migliore testo teatrale italiano 2009 (per ‘Il ritorno’), il Premio Vallecorsi e il Premio S.I.A.E. (il ‘Drago di carta’).

Gli interpreti

La Contrada porta in scena con questo testo diversi grandi interpreti: Daniela Morozzi che oltre alla celebrità ottenuta dalla televisione in ‘Distretto di Polizia’ è anche una nota attrice cinematografica e teatrale e Blas Roca Rey, attore teatrale, cinematografico e televisivo; tra i suoi lavori, i film ‘Ecco fatto’ e ‘Ricordati di me’ (entrambi diretti da Gabriele Muccino) e ‘La cena per farli conoscere’ (regia di Pupi Avati). Non ha invece bisogno di presentazioni il grande attore, regista, sceneggiatore, cantante, comico e cabarettista italiano Nini Salerno; completano il cast Ariele Vincenti e Monica Rogledi.

Lo spettacolo

Salvatore e Lucia, lui siciliano e lei toscana, amano la cucina della loro terra e decidono di aprire insieme il Girgenti, trattoria nello sprofondo di Parigi. Siamo nel luglio 2014 e in Brasile ci sono i mondiali di calcio dove partecipano anche Italia e Francia. Gli affari per Salvatore e Lucia non vanno a gonfie vele nonostante si mangi bene e il locale sia sempre pieno. La causa è Salvatore che all’insaputa di Lucia, effettua ordini al di sopra delle loro possibilità, confondendo il Girgenti con un ristorante di lusso. Una sera Lucia verrà a sapere da Caterina, la moglie di Salvatore, che la situazione finanziaria con la banca è disperata. Lucia decide di abbandonare il suo socio ma ecco che una sera ad una festa lei incontrerà, Leo, il fratello di un noto critico culinario. Questo signore è alla ricerca di bettole, poveri ristoranti, ai margini della città, e così Leo gli suggerirà il Girgenti. E’ mercoledì sera, e alla televisione danno la partita Francia, Germania. Parigi è deserta e solo una persona si presenterà al Girgenti: ed è Perrault famoso critico di una nota guida culinaria. Gli onori di casa li farà Cristian il cameriere rumeno. Ma chi è veramente questo Perrault? E’ un tipo strambo, curioso ed è arrivato al capolinea del suo lavoro. E’ in incognito e vorrebbe rivelarsi per la prima volta per quello che è. E così tra confessioni e battute amare Perrault arriverà ad esprimere il suo giudizio sui piatti del Girgenti. Salvatore, Lucia, Caterina, Cristian e Pirucchio, il cinghialetto impagliato, aspetteranno con ansia il verdetto che potrebbe cambiare le loro vite.

Le date

Lo spettacolo sarà al Bobbio fino al 15 novembre, in regione andrà in scena a San Daniele (Auditorium alla Fratta) il 17 novembre, a Lestizza (Auditorium Comunale) il 18 novembre, a Zoppola (Auditorium Comunale) il 19 novembre e a Gradisca (Nuovo Teatro Comunale) il 21 novembre. La tournée prosegue con il debutto a Milano (Teatro Martinitt) il 30 novembre, nel 2018 a Bologna (Teatro Duse) il 19 gennaio e a Roma (Teatro Vittoria) il 31 gennaio.

Informazioni: 040.948471 /390613; contrada@contrada.it; www.contrada.it.