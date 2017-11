Sanità: per Telesca «il rapporto medico-paziente parte integrante della cura»

TRIESTE - «Non bisogna mai trascurare il rapporto tra medico e paziente, in quanto è un elemento che fa parte integrante della cura: non a caso rappresenta una linea di indirizzo che abbiamo previsto nella nostra riforma sanitaria». Questo il concetto espresso a Trieste dall'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca, intervenendo nel corso della Conferenza nazionale del Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri (Cipomo) dedicata al tema 'Il valore del tempo nella cura del cancro'.

Telesca in particolare ha sottolineato la rilevanza della relazione umana e personale, che nella terapia «assume quasi la stessa importanza del farmaco». «Proprio per questo - ha spiegato l'assessore - dobbiamo fare in modo che, in uno scenario occupato dalla scienza e dall'alta tecnologia applicata alle cure, al rapporto tra medico e paziente vengano riservati degli spazi significativi». A tal riguardo Telesca ha rimarcato come l'attuazione di questa prassi significhi incidere nell'organizzazione delle strutture, le quali spesso tendono ad applicare processi standardizzati. «In questa prospettiva - ha concluso l'assessore - la qualità del rapporto tra il professionista e la persona malata, unitamente al conseguente percorso di umanizzazione delle cure, rappresentano una di quelle sfide per il nostro sistema sanitario che richiedono in primo luogo la capacità degli operatori di trovare le soluzioni migliori».