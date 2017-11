International Tattoo Expo, 260 artisti da tutto il mondo

TRIESTE - Al via al Salone degli incanti la decima edizione dell’ International Tattoo Expo di Trieste. Porte aperte venerdì dalle 16 e code già fuori in attesa di poter incontrare gli oltre 200 professionisti del settore che arrivano da tutto il mondo, tatuatori dall’ Italia, ma anche da Grecia, Bulgaria, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Uk, Bosnia, Austria.

Tutti già all’opera sabato per soddisfare le tante richieste di chi è arrivato a Trieste anche da fuori regione e dall’estero per farsi imprimere un disegno sulla pelle, scegliendo una kermesse che nel tempo è diventata un punto di riferimento per tanti studi e per moltissimi appassionati. Non semplici disegni, ma vere e proprie opere d’arte, che prendono vita sul corpo a seconda dello stile diverso che contraddistingue i vari tatuatori presenti.

Ospite speciale della decima edizione la bellissima Elena Grilmaldi, giunta già oggi al Salone degli Incanti, e Andrea Rock.



Riepilogando il programma del week end: sabato 11 novembre alle 14.30, 16.30 e 19.10 art fusion, alle 15.30 body painting e alle 16.10 Mana Tahiti show, alle 18.30 Alister Dance all star alle 20 gli attesi contest ai quali seguiranno le premiazioni. Chiusura della giornata alle 22.30.

Domenica 12 novembre alle 10 riunione dell’associazione tatuatori del Fvg riguardo le nuove normative regionali per il settore. Alle 11.30 apertura al pubblico, alle 12 torna Andrea Rock, , alle 15 bodypainting, alle 16.30 audio paint, alle 18.30 Alister Dance all star e dalle 19 contest e premiazioni.