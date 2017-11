Il Pd protesta contro la proposta di intitolare una via a Giorgio Almirante

TRIESTE - Mercoledì 15 novembre a Trieste, dalle 18.30 in piazza Unità d’Italia (davanti all’ingresso del Municipio), il Pd organizza una manifestazione di protesta contro la mozione presentata dai consiglieri di centrodestra Claudio Giacomelli, Fabio Tuiach e Salvatore Porro per chiedere di intitolare una via cittadina a Giorgio Almirante, il fondatore del Movimento Sociale Italiano.

L'appello del Pd

«Il nostro è un appello al presidente del Consiglio comunale, ai triestini e a tutte le forze politiche sane e moderate – spiega Giancarlo Ressani, segretario del Pd di Trieste – affinché si eviti di dedicare una via della nostra città a un leader politico che sostenne il 'Manifesto della Razza' e scrisse per 'La difesa della razza'. Trieste non merita di essere citata o ricordata per questo ennesimo tentativo di rivitalizzare antiche divisioni con ferite non ancora del tutto rimarginate».



Se ne parlerà in Consiglio comunale

Un argomento che è destinato a fare discutere tra favorevoli e contrari, che certamente animerà una delle prossime sedute del Consiglio comunale, quella in cui le mozioni dei tre esponenti del centrodestra saranno discusse.