Maltempo: bora forte a Trieste, oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco

TRIESTE - Violenti raffiche di bora hanno spazzato per gran parte della giornata di martedì la città di Trieste causando danni e disagi, con oltre una quarantina di richieste d'intervento alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco.

La situazione più complessa si è creata nel Parco di Miramare dove un grosso ramo di un albero, del peso di oltre quattro tonnellate, è stato spezzato dal vento e si è appoggiato sul tetto delle Scuderie del complesso del Castello. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una grossa gru e un'autoscala e una diecina di uomini.

L'intervento per la rimozione del ramo e la messa in sicurezza della zona è durato più di sei ore. Per far fronte alle richieste, a Trieste stanno operando, oltre ai Vigili del fuoco del capoluogo giuliano, anche quelli di Gorizia, Opicina e Muggia.