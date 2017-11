In Germania è accusato di abusi sessuali su minori: 47enne fermato a Trieste

TRIESTE – In Germania è ricercato perché accusato di abusi sessuali su un minore. Cittadino iracheno 47enne richiedente protezione sussidiaria in Italia H.S., queste le sue inziali, è stato arrestato nella notte del 14 novembre, dai carabinieri di Trieste, in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il fermo

Gli uomini dell’Arma, impegnati nel servizio di controllo del territorio nel centro città, poco prima della mezzanotte hanno proceduto all’identificazione di un gruppo di stranieri. Dagli accertamenti effettuati sulla banca dati ‘Schengen’ è emerso che H.S. era destinatario di un provvedimento di arresto emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca per il reato di ‘sfruttamento sessuale dei minori (inclusa pedopornografia)’ commesso nel 2016.

I fatti del 2016

L’uomo è ricercato in Germania perché accusato di abusi sessuali su un minore

Il 30 luglio dello scorso anno, in un centro commerciale della Bassa Baviera, avrebbe afferrato per un braccio un ragazzino di appena 11 anni e, dopo averlo trascinato in un magazzino, avrebbe compiuto atti sessuali. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto al Coroneo, a disposizione della Corte di Appello di Trieste che avvierà, d’intesa con il Ministero della Giustizia, le procedure per la consegna dell’indagato alla Germania, dove rischia una condanna fino a 10 anni di reclusione.