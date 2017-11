Eventi a Trieste, ecco cosa fare giovedì 16 novembre

TRIESTE – Dal teatro, alla musica, ai libri. Ecco qualche consiglio per trascorrere un piacevole giovedì sera in città.

Spettacolo

Al Teatro Orazio Bobbio (Via del Ghirlandaio, 12), alle 21, Lo spettacolo «Jentu». In dialetto salentino significa «vento». La nuova creazione degli Zerogrammi guarda al Don Chisciotte e a una costellazione di riferimenti letterari e cinematografici, per trasformare in danza una riflessione sulla follia, sull’ambiguità della vita e sul disincanto del mondo. La coreografia è di Stefano Mazzotta, in scena assieme a Chiara Guglielmi. Per informazioni: www.danceprojectfestival.it.

Musica live

Al Round Midnight alle 22, il concerto di Emanuele Filippi. Un pianista classe ’92, già premiato ai concorsi nazionali «Chicco Bettinardi», «Massimo Urbani» e finalista al premio «Lelio Luttazzi» trasmesso da Rai 1. Basato su composizioni originali, il concerto è una conversazione tra i musicisti, capaci di interpretare con creatività le diverse sfumature di ogni momento. Il gruppo si ispira a sonorità cameristiche unite ad elementi della tradizione contemporanea europea e afro-americana. Sul palco: Emanuele Filippi – Pianoforte, Giovanni Cigui - Sax alto, flauto, Mirko Cisilino – Tromba, Eugenio Dreas - Basso Elettrico, Marco d’Orlando – Batteria.

Musical

«American Idiot», il musical con le canzoni dei Green Day, arriva finalmente in Italia: 90 minuti di energia con un cast giovanissimo e la band dal vivo. Al Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, a un prezzo speciale, solo dal 16 al 17 novembre.

Libri

Giovedì 16 novembre, alle 18, presso la Libreria Ubik, verrà presentato il libro edito da «fermoeditore» che ricostruisce la vita dell’assassino dell’imperatrice Sissi. L’autore, Corrado Truffelli, dialogherà con il giornalista Nicolò Giraldi, collaboratore de «Il Piccolo», facendo scoprire al pubblico le drammatiche vicende che hanno portato l’anarchico all’omicidio di Elisabetta e alla sua successiva morte violenta. Tutti conoscono l’imperatrice d’Austria Elisabetta, detta Sissi, ma pochi sanno chi l’ha violentemente uccisa, sulle sponde del lago di Ginevra, il 10 settembre 1898: l’assassino si chiamava Luigi Lucheni (1873-1910) ed era originario di un piccolo paese dell’Appennino Parmense. Solitamente considerato un anarchico, questi fu una personalità complessa, segnata da vicende tormentate e drammatiche che la minuziosa ricerca di Corrado Truffelli ricostruisce passo dopo passo, dalla nascita alla morte. L’attenta analisi dei documenti d’archivio, delle Memorie d’infanzia, scritte in carcere a Ginevra dallo stesso Lucheni e per la prima volta trascritte e tradotte per i lettori italiani, degli interrogatori e degli atti del processo, delinea un dramma personale che si rivela quasi un paradigma delle tensioni politiche e sociali che, sullo scorcio dell’Ottocento, percorsero l’Italia e l’Europa. L’omicida, nelle prime pagine di «Vita e morte dell’assassino di Sissi». Luigi Lucheni, rivive con strazio, ma allo stesso tempo rivendica, la sua infanzia tradita e derelitta. La seconda parte ricostruisce invece il contraddittorio e concitato svolgersi degli eventi, fino al fatale approdo di Lucheni, anarchico «accidentale», a Ginevra, dove incontrò e uccise Elisabetta: una donna che, a onta dello sfarzo imperiale, viveva sotto il segno della tragedia e del presentimento della fine di un’epoca. In carcere, Lucheni si illuse di ritrovare una ragione di vita divorando libri e scrivendo in buon francese le sue Memorie. Ma, ancora una volta, la giustizia doveva tradursi, contro di lui, in irreparabile ingiustizia, determinandone una morte oscura e prematura. Il racconto orchestrato da Corrado Truffelli è avvincente, a tratti quasi incredibile per intensità; pagina dopo pagina si dipana una piccola storia personale e locale che si intreccia indissolubilmente con la grande Storia europea. L’autore Corrado Truffelli, già docente di Geografia economica presso l'Università di Parma, si è dedicato anche a studi di Storia dell'emigrazione e di Storia locale, con particolare riferimento alla Montagna parmense