Tre giorni consecutivi di Bora a Trieste

TRIESTE - Per il terzo giorno consecutivo la bora spazza la città di Trieste, con raffiche che nella notte molto spesso hanno superato i cento km/h.

Alle centinaia d'interventi di martedì e lunedì dei Vigili del fuoco, se ne sono aggiunte decine nel corso della notte e nella mattinata di mercoledì per rami e alberi abbattuti dal vento, cartelloni, insegne, tegole e infissi divelti dalla raffiche.

A causa della caduta di calcinacci e intonaci, martedì sera tardi era stato chiuso al traffico un tratto di via Molino a Vento, con la deviazione del percorso di alcune linee del servizio di trasporto pubblico urbano. La strada è stata poi riaperta al transito sia dei pedoni, sia dei veicoli.

Sempre nella notte è stata chiusa al traffico per oltre un'ora via Romagna per una grossa barra di ferro caduta sulla carreggiata, mentre nella zona di Campomarzio un albero abbattuto dal vento ha ostruito parzialmente la carreggiata per oltre un'ora, prima di essere rimosso dai Vigili del fuoco.