Eventi a Trieste, 8 cose da fare venerdì 17 novembre

TRIESTE – Da Gino Paoli in concerto, agli spettacoli a teatro, passando per i party e terminando con la cultura. Ecco i nostri consigli per iniziare bene il fine settimana

Gino Paoli in concerto

Al Teatro Orazio Bobbio (Via del Ghirlandaio 12), Gino Paoli e Danilo Rea in un concerto musicale in cui i due artisti interpretano in modo innovativo alcuni classici della storia della musica italiana e internazionale. Per informazioni: www.contrada.it.

Danza

Al Teatro della Miela, alle 20.30, atmosfere d'Oriente con lo spettacolo di musica e danza dal titolo «Diwan» con tre musiciste Elena Baldassarri al tabla, Shadi Fathi al setar e Paola Erdas al clavicembalo con la danzatrice e coreografa Dasa Grgic. Raccolta di poesie, raduno amministrativo e elemento d’arredo, il Diwan è anche il luogo privato, riservato allo scambio, dove musicisti e poeti esprimono in libertà la loro ispirazione. In questo Diwan immaginario tre musiciste e una danzatrice si incontrano nel fluire di un dialogo musicale che passa dal suono al movimento e dalla melodia al puro ritmo. In scena, senza pregiudiziali barriere, molte delle vie possibili ispirate dall’antica musa si intersecano e si sovrappongono creando la meraviglia della comunicazione. Per informazioni: 040 365119, www.wunderkammer.trieste.it.

Opera

Al Teatro Giuseppe Verdi, «Evgenij Onegin». Il capolavoro del compositore russo ispirato all’omonimo romanzo di Aleksandr Puškin andrà in scena nell’elegante allestimento dell’Opera di Stato di Sofia, firmato da Vera Petrova, per la prima volta in Italia. Sul podio il Maestro Fabrizio Maria Carminati, che anche quest’anno torna a Trieste per la serata inaugurale della Stagione d’Opera, al suo debutto nella direzione dell'Onegin. Scene liriche in tre atti e sette quadri su libretto di Pëtr Il’ič Čajkovskij e di Konstantin Šilovskij dal romanzo omonimo di Aleksandr Puškin. In lingua originale con sopratitoli in italiano e inglese.



Musica

Al Caffè della musica (Via Capitelli), alle 20.30, gipsy jazz swing orchestra. Un viaggio sonoro tra derive divertenti e porti malinconici. Nella valigia brani della tradizione rumena, dello swing manouche, del jazz. Nel bagagliaio la fisarmonica di Ionel Fedescu, il contrabbasso di Andrea Medeot, la tromba di Paolo Bernetti e la chitarra di Cristiano Devitor.

Fumetti

Alla Centrale Idrodinamica, alle 18.30, la presentazione del fumetto «Almerigo Grilz - avventure di una vita al fronte». L’albo contiene una galleria fotografica di Almerigo reporter, uno scritto inedito di apertura del giornalista Toni Capuozzo e una postfazione dei noti inviati di guerra Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, amici di Almerigo e fondatori con lui nel 1983 dell’Albatross Press Agency.

Party

All'Ausonia Beach Club, dalle 23.30, «Jump!» con Marco Faraone, uno dei talenti italiani più apprezzati all’estero, capace di approcciare la musica partendo dall’hip hop, passando attraverso la drum 'n' bass per poi approdare alla house e alla techno. Ingresso: in prevendita 12 euro, alla porta 15 euro.

Swing

Lo swing dance in uno dei luoghi più caratteristici e significativi di Trieste. Per la prima volta la Swing Night approda nello splendido Antico Caffè San Marco, uno dei suoi più celebri caffè storici. «Soft light, sweet swing and warm atmosphere. Shine your shoes and come along: it'll be magic!». Una gentile offerta sarà benvenuta.

Concerti

Al Tetris, spazio alla scena musicale locale con i «Coloured Sweat». L'album dei «Coloured Sweat» si chiama «Greatest Hits», ma è un esordio. E gli esordi da noi non si contano. I «Coloured Sweat» si definiscono un gruppo alternative rock, anche se il loro genere non è esattamente etichettabile. Nella loro musica potrete trovare tracce di blues, soul, rock, rap e qualche battuta politicamente scorretta. Durante i loro concerti non propongono soltanto canzoni in inglese ma anche in italiano, sloveno e dialetto.