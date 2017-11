Furgone contro scooter: ferita gravemente la persona a bordo del mezzo a due ruote

TRIESTE - Grave incidente attorno alle 17.10 di giovedì 16 novembre, a Trieste. Lo scontro è avvenuto tra un furgoncino e uno scooter. Ad avere la peggio lo scooterista per il quale i sanitari hanno subito sospettato una sub-amputazione della gamba sinistra.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il furgone procedeva lungo viale Ippodromo, in direzione piazza Foraggi. All’imbocco della galleria di Montebello ha iniziato a svoltare a sinistra. E’ in quel frangente che il mezzo avrebbe tagliato la strada allo scooter che era appena uscito dalla galleria procedendo sempre su viale Ippodromo. L’impatto è stato fortissimo e lo scooterista ha fatto un balzo di circa tre metri, riportando una grave lesione alla gamba sinistra. I sanitari sono giunti sul posto poco dopo con un’ambulanza e un’automedica. Stabilizzata la persona ferita, l’hanno subito trasportata al pronto soccorso di Cattinara. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Assieme ai soccorsi, sono arrivati sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale di Trieste che si sono occupati dei rilievi del caso.