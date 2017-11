Eventi a Trieste, 6 cose da fare il 18 e 19 ottobre

TRIESTE – Non manca nulla al fine settimana triestino che è ricco di appuntamenti per ogni tipo di gusto. Ecco qualche consiglio per non perdere i momenti migliori.

La premiazione della Barcolana

Domenica 19 novembre, al Teatro Rossetti, alle 10, la cerimonia di premiazione della 49ma edizione della Barcolana. Durante la cerimonia, aperta al pubblico e a ingresso libero, saranno presenti le autorità locali e di tutti i vincitori della Barcolana.

Concerti

Trieste is Rock organizza e supporta un altro release party di un'artista triestino, anzi una vera e propria colonna del rock e blues triestino: Frank Get. Sabato 18 novembre alla Casa della Musica, alle 21. Fiero e indomito, Frank Get torna con un nuovo album in cui l'anima orgogliosamente blues si intreccia con quella più spiccatamente cantautoriale per un connubio che pesca a piene mani nella radici musicali di questo artista triestino. Gray Wolf, 14esimo album della lunga carriera di Frank Get, esce il 25 novembre e arriva a due anni di distanza da Rough Man, l'album con il quale il musicista aveva deciso di ripercorrere alcune vicende legate alle sue radici.

Spettacolo

Sabato 18 novembre alle 20.30 e domenica 19 novembre alle 16.30, al Teatro San Giovanni, lo spettacolo «Troppo Triestini. Quante storie per una città». Nello spettacolo vari personaggi si alternano a raccontare la loro Trieste, ripercorrendo la storia recente della città (dalla fine dell’Impero austro-ungarico al dopoguerra) e restituendone una particolare visione, molto soggettiva e spesso deformata. «Troppo Triestini» è un modo leggero e ironico di parlare di Storia e delle diverse anime di Trieste. Sul palco i protagonisti (tutti interpretati da un camaleontico Flavio Furian) salgono sul bus per raccontare le loro storie al conducente-cantore (Maxino), offrendo al pubblico un puzzle di vicende, opinioni e manie legate al loro personale modo di vivere la città e la sua storia, un mosaico di racconti dove ogni tessera s’incastra nell’altra, restituendoci un affascinante e multiforme affresco di Trieste. Il testo scava nelle innumerevoli storie che le diverse componenti della città si tramandano da anni, storie piene di miti, mistificazioni e rimozioni. L’intento è di trovare una narrazione condivisa, pacificatrice, limpida del passato cittadino, che faccia piazza pulita dall’uso propagandistico e deformato della storia del Novecento triestino. Il conducente Maxino commenta con una serie di irresistibili canzoni (composte per l’occasione ed eseguite dal vivo) le testimonianze dei cinque troppo triestini, che si alternano sul palco introdotti brevemente dal Narratore, interpretato con piglio antropologico da Fabrizio Polojaz. Info: www.paolopascutto.it.

Musica a teatro

Al Teatro Rossetti, sabato 18 novembre, alle 20.30 «Songs for Eternity», Ute Lemper propone una serie di canzoni dalla poderosa portata emotiva e culturale legate all'Olocausto per onorare quei milioni di bambini, donne e uomini privati allora della vita e della dignità e rendere il loro dramma un monito per oggi e per sempre. Per informazioni e biglietti: www.ilrossetti.it.

Il Festival Latino Americano

Cinema, letteratura, scienza sono declinazioni della dimensione culturale, da sempre centrale nella storia del Festival Latino Americano di Trieste. Sabato 18 novembre, all'Aula Magna ICTP (Strada Costiera 11), alle 20, alla presentazione ufficiale seguirà la proiezione del film «Tango en Paris, recuerdo de Astor Piazzolla» di Rodrigo H. Vila (Argentina-Francia-settembre 2017). Ingresso libero previa prenotazione. Per informazioni: www.cinelatinotrieste.com.

All'aria aperta

La Società Alpina delle Giulie propone per domenica 18 novembre un'escursione dal mare al Carso con partenza dal Molo Audace (0 m) ed arrivo a Basovizza (377 m), passando per il Monte Cocusso (672 m). Facile ma lunga escursione attraverso luoghi familiari che, con qualche ora di cammino, unirà in un ideale abbraccio ambienti molto diversi della nostra affascinante provincia: il mare con uno sguardo all’orizzonte lontano, l’urbanità con le memorie storiche, i contrasti di una periferia tra passato e modernità, la natura che via via prevale, l’apparizione della Val Rosandra, il Carso, e poi su fino al punto più alto della nostra provincia, il Monte Cocusso, al confine con la vicina Slovenia. Si scenderà, dopo una lunga e meritata sosta presso il rifugio sloveno in cima al Cocusso, al paese di Basovizza, dal quale si farà rapidamente ritorno in città con il bus della linea 39. Sarà possibile ridurre il percorso partendo da Campanelle, da raggiungere autonomamente il con bus 33, mentre in caso di maltempo si percorrerà un itinerario ulteriormente ridotto. Coordinamento di Elena Sai. Ritrovo alle 7.50 Rientro previsto alle 16.