Inaugurato a Trieste il nuovo Sportello Risposta Casa

TRIESTE - Lo Sportello 'Risposta Casa' di Trieste ha ora una nuova sede affacciata su un'area di ampio passaggio e con ingresso indipendente al civico 6 della centrale via Carducci, nel recentemente ristrutturato palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia. Lo Sportello, la cui attività è rivolta a tutti i residenti nei Comuni che fanno parte del Tavolo territoriale Giuliano, è uno strumento nato con la riforma delle politiche abitative attuata dalla Regione al fine di orientare e accompagnare i cittadini nella ricerca di un alloggio, raccogliendo le loro richieste e al contempo evidenziando le offerte provenienti dagli enti pubblici e dai privati. Inoltre, il personale della struttura fornisce informazioni sulle agevolazioni e sui contributi a sostegno dell'abitare messi a diposizione dei residenti in regione.

Come ha evidenziato l'assessore alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia Santoro, la nuova sede «si trova in luogo altamente istituzionale e centrale di modo da offrire ai cittadini un punto di riferimento facilmente accessibile per tutte le tematiche collegate alla casa e valutare con personale qualificato le numerose possibilità offerte dalla Regione per risolvere i problemi connessi a questo ambito». Uno strumento che permetterà, inoltre, di raccogliere dati e indicazioni direttamente dagli utenti sulle loro reali necessità ed aspettative, al fine di orientare in maniera mirata gli interventi e le azioni attuate dalla Regione. In merito Santoro ha spiegato che «in passato l'evidenza delle necessità dei cittadini emergeva solo quando venivano aperti i bandi Ater, mentre ora con l'attivazione sull'intero territorio regionale di 30 Sportelli Risposta Casa tutti i dati rilevati verranno trasmessi ai Tavoli territoriali per la casa. Avremo quindi un'idea chiara delle necessità delle persone e potremo orientare le risorse, i bandi e la programmazione territoriale delle aree sulle reali esigenze degli abitanti».

All'inaugurazione dello Sportello, che è aperto al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9 alle 12, erano presenti tra gli altri l'assessore ai Servizi e alle politiche sociali del Comune di Trieste, Carlo Grilli, il sindaco di San Dorligo della Valle, Sandy Klun, e i vertici delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater).