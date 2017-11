Museo Revoltella chiuso per problemi all'impianto di riscaldamento

TRIESTE - Il Comune di Trieste informa che il Civico Museo Revoltella di via Diaz rimarrà chiuso al pubblico per un problema relativo all'impianto di riscaldamento nella giornata di domani, sabato 18 novembre, e fino a quando non verrà ripristinato l'impianto. Della riapertura verrà data notizia appena possibile.