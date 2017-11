Ferriera, Serracchiani: "Guardiamo in faccia famiglie e lavoratori"

TRIESTE - "Quando ci guardiamo in faccia e pensiamo alle singole famiglie di ogni lavoratore della Ferriera, a ogni storia che è nascosta o banalizzata dietro uno slogan, diventa più difficile nascondere sentimenti e preoccupazioni». È la riflessione della presidente della Regione Debora Serracchiani.

"La petizione dei lavoratori della Ferriera di Servola è una forte richiesta di ascolto e di attenzione da parte di tutti. Le letture a senso unico - ha sottolineato Serracchiani - non sono un'opzione accettabile». "Le tensioni sullo sviluppo industriale di Trieste esistono da tanto tempo e accendono gli animi, ma - ha affermato la presidente - il compito delle istituzioni è evitare che il confronto anche serrato travalichi nella mancanza di rispetto verso le persone e verso il loro lavoro». "Gli accordi istituzionali sulla Ferriera sono state la strada maestra - ha aggiunto la presidente - per ancorare le decisioni a criteri verificabili dalla comunità, per percorrere il difficile sentiero che salvaguardi la salute e l'ambiente, i lavoratori e chi vive accanto allo stabilimento, per strappare la dialettica sincera alle strumentalizzazioni di parte. Le emozioni e le inquietudini delle persone in carne e ossa che ogni giorno entrano nello stabilimento chiedono anzi impongono rispetto. L'estremizzazione dello scontro sulla Ferriera si è sviluppata sulle teste di queste centinaia di persone, alle quali è stata riservata la parte di scomodi e sacrificabili comprimari. Non è giusto".

Serracchiani ha dedicato un pensiero anche "alla forza d'urto dei nuovi linguaggi, così attuali e coinvolgenti ma anche esposti alle tentazioni di semplificare, al rischio di trasformare gli argomenti in aggressione verbale. Un fenomeno ormai noto che deve trovare argine nella grande parte sana dei fruitori e nell'atteggiamento delle istituzioni e dei presidi educativi".