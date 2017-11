Il Museo Revoltella ancora chiuso

TRIESTE - Il Comune di Trieste-Direzione Servizio Musei e Biblioteche, in relazione alla già annunciata chiusura al pubblico del Civico Museo «Revoltella» di via Diaz per problemi all'impianto di riscaldamento, rende noto che i lavori di ripristino del suddetto impianto si protrarranno fino a lunedì compreso.

La chiusura

Il Museo rimarrà pertanto chiuso oltre lunedì, anche martedì per il consueto turno di chiusura settimanale, e comunque fino al completamento dell'operazione e alla riaccensione del riscaldamento. Dell'avvenuto ripristino e conseguente riapertura del sito verrà data immediata notizia appena possibile.