L'Alma vince anche a Mantova

TRIESTE - Continua la favola dell’Alma Trieste che vince la sua ottava gara consecutiva battendo la Dinamica Generale Mantova per 84 a 74. Protagonista indiscusso del match l’ala giuliana Da Ros, autrice di una prestazione praticamente perfetta per tutti e 35’ in cui è stato in campo: per lui 33 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

Il match è stato in equilibrio per quasi trenta minuti, con Trieste vincitrice nella prima frazione e Mantova, sospinta dalla coppia di lunghi Candussi e Jones, andata in vantaggio di misura nella seconda frazione. Alla fine del terzo quarto, Da Ros e Green hanno permesso all’Alma di staccare i padroni di casa, mentre negli ultimi dieci minuti gli uomini di coach Dalmasson, con un positivo Janlidze, fresco di rinnovo di contratto, hanno bloccato qualsiasi tentativo di rimonta dei mantovani.

Dinamica Generale Mantova - Alma Pallacanestro Trieste 74-84 (20-28, 41-40, 55-61) 21-12, 14-21, 19-23)

Dinamica Generale Mantova: Francesco Candussi 23 (8/11, 0/7), Bobby Jones 18 (4/7, 0/2), Jared Brownridge 12 (1/3, 3/9), Riccardo Moraschini 9 (3/11, 0/4), Luca Vencato 6 (0/3, 1/2), Lorenzo Gergati 6 (1/4, 1/2), Marco Timperi 0 (0/1, 0/1), Valerio Cucci 0 (0/0, 0/0), Matteo Ferrara 0 (0/0, 0/0), Daniele Costanzelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Albertini 0 (0/0, 0/0). All. Lamma.

Alma Pallacanestro Trieste: Matteo Da ros 33 (8/15, 4/4), Javonte damar Green 24 (8/12, 0/2), Giga Janelidze 10 (2/3, 2/3), Juan Fernandez 6 (3/6, 0/1), Daniele Cavaliero 5 (1/3, 1/5), Lorenzo Baldasso 4 (1/3, 0/0), Alessandro Cittadini 2 (1/4, 0/1), Roberto Prandin 0 (0/2, 0/0), Andrea Coronica 0 (0/0, 0/0), Laurence Bowers 0 (0/0, 0/0), Matteo Schina 0 (0/0, 0/0), Stefan Milic 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson.