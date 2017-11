‘Agente Gianna’ festeggia un anno: il Comune organizza un incontro

TRIESTE - ‘Agente Gianna’ festeggia un anno di vita. L'importante funzione e l'alto indice di gradimento registrato in questa pagina Facebook (così chiamata a ricordo della prima donna entrata a far parte dell'allora Polizia municipale), da parte degli utenti del web, è stata sottolineata nel corso di una conferenza stampa dal vicesindaco Pierpaolo Roberti, affiancato dal social media manager del Comune Christian Tosolin, dal viceomandante Walter Milocchi con il direttore di servizio Paolo Jerman. «L'obiettivo – ha spiegato Roberti - è rafforzare e migliorare costantemente la comunicazione della Polizia Locale e delle emergenze su social e chat. Un anno fa abbiamo aperto questa nuova pagina Facebook che ci ha dato la possibilità di comunicare in modo nuovo e costantemente col cittadino e che si è dimostrata in grado di ricevere numerose segnalazioni (dalla macchina in seconda fila all'ingorgo del traffico ecc)».

Costante aggiornamento

Una pagina che viene aggiornata dal personale che vi si è dedicato 365 giorni all'anno e che vanta già numeri importanti di follower interessando una fetta sempre più ampia di popolazione e di appassionati della comunicazione via web. «In quest'ottica e per festeggiare questa speciale ricorrenza continuando e rinnovando queste forme di 'dialogo' con i cittadini, accanto alle altre pagine social istituzionali e al canale di messaggistica Telegram sempre molto seguite – ha aggiunto Roberti – abbiamo organizzato un incontro che si terrà lunedì 4 dicembre, alle 10, nella Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich in cui si metterà a fuoco il tema della ‘comunicazione della Polizia Locale e delle emergenze su social e chat’ in cui si dialogherà con i maggiori esperti di questi ambiti».