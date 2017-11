Torna “Prosecco in piazza”

TRIESTE - Si svolgerà a Prosecco, nelle giornate di sabato 25 novembre e 16 dicembre la mostra-mercato «Prosecco in piazza – Prosek na placu», nei pressi della storica piazza del paese, nello spazio del parcheggio denominato «Mandrija», il primo progetto sperimentale del commercio nella 1° Circoscrizione, organizzato in collaborazione con l’Assessorato al commercio del Comune di Trieste, il Consorzio Ambulanti del Friuli Venezia Giulia e l’Associazione agricoltori-Kmecka zveza. Saranno 20 gli espositori tra ambulanti, artigiani e produttori locali agricoli. i visitatori potranno curiosare fra le bancarelle di casalinghi, intimo, scarpe, abbigliamento uomo e donna, borse, frutta e verdura, formaggi, miele, vino, salumi, erbe officinali e altro ancora. Inoltre, sarà l'occasione per visitare la Casa del Prosekar e conoscere la storia e le modalità di vinificazione del prodotto oltre a qualche piccola degustazione.

L’inaugurazione si terrà sabato 25 novembre, dalle 8 alle 14, per proseguire con il secondo evento in prossimità delle festività natalizie, sabato 16 dicembre, e riaprire al pubblico con la bella stagione primaverile. Dopo aver rivolto i ringraziamenti al Comune di Trieste per aver ulteriormente promosso l'onda lunga della Festa di San Martino che quest'anno in particolar modo ha avuto grande riscontro di pubblico anche per le buone condizioni climatiche, sia con questa che con altre iniziative a Prosecco, il segretario generale Bukavec ha ribadito «l'importanza di far crescere le manifestazioni in periferia e in questo contesto continueranno le proposte di degustazione nella Casa del Prosekar per valorizzare un'importante risorsa per il territorio». I collegamenti pubblici per Prosecco: Trieste linea 42/44/46, Opicina linea 39, Sgonico linea 46, Santa Croce linea 42/44, Aurisina la linea 44