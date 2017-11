Premio Luchetta: disponibile il bando per l’edizione 2018

TRIESTE - Nel mondo oltre 300mila bambini combattono le guerre degli adulti, 28 milioni sono costretti a fuggire a causa di conflitti, milioni di altri si spostano con o senza i loro genitori, nella speranza di trovare un futuro migliore e una vita più sicura. Oltre 150 milioni di bambini che restano nel proprio Paese sono costretti a lavorare, rinunciando al gioco e all’istruzione.

Il bando per l’edizione 2018

Sono i temi da sempre al centro del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta, promosso nel segno dei diritti dell’infanzia: per questo proprio lunedì 20 novembre - Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, da oltre vent’anni mobilitata a sostegno dei diritti dei più piccoli e indifesi, annuncia la messa online del bando per l’edizione 2018 del Premio Luchetta: è la 15^ edizione del riconoscimento dedicato alle testate giornalistiche che si sono distinte per la sensibilizzazione sui temi dell’infanzia violata e minacciata sul pianeta. Come sempre sono cinque le categorie, dedicate a tv news, tv reportage, carta stampata e web per testate italiane e straniere, fotografia. La partecipazione al Premio è gratuita. Tutte le opere in concorso devono essere state pubblicate o trasmesse su una testata giornalistica registrata, cartacea, televisiva o web. Potranno concorrere al Premio i lavori pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 1° marzo 2018. Ciascun candidato potrà partecipare con un numero massimo di 3 opere per concorso. Le opere in concorso dovranno essere inviate o caricate sul sito entro e non oltre giovedì 8 marzo 2018.

Il Premio

Il Premio Luchetta è promosso dalla Fondazione Luchetta con la Rai e organizzato da Prandi Comunicazione e Marketing. Sono tre gli ulteriori riconoscimenti che il Premio Luchetta 2018 assegnerà: dall’incontro della Fondazione Luchetta con Unicef Italia è nato «I Nostri Angeli», per la testata giornalistica che più si è distinta nei temi legati alla tutela dell’infanzia nel mondo. A questo riconoscimento si affiancano il Premio Speciale Luchetta e il Premio FriulAdria Testimoni della Storia. La Giuria del Premio Luchetta è presieduta dal direttore di Rai Tgr Vincenzo Morgante, info www.premioluchetta.it www.fondazioneluchetta.org