Eventi a Trieste, ecco cosa fare mercoledì 22 novembre

TRIESTE – I grandi spettacoli a teatro, la commedia, gli appuntamenti con la cultura e con il gusto. Ecco qualche consiglio per trascorrere al meglio la vostra serata.

Spettacolo

Arriva, per la prima volta in Italia, lo spettacolo «Blue Man Group», il popolarissimo fenomeno teatrale che da 25 anni conquista le platee di tutto il mondo. Lo spettacolo, divenuto vero e proprio emblema della cosiddetta «performance art» raggiungerà il Politeama Rossetti di Trieste. Tutte le performance «Blue Man Group», dirompono sui palcoscenici internazionali grazie al genio dei Blue Men, tre curiosi artisti dalla pelle blu che mescolano con ironia e sarcasmo arte, musica, teatro, poesia, divertimento, energia, tecnologia d’avanguardia e colore, tanto colore, per creare una celebrazione euforica della vita e dell’interazione tra persone. Perché i Blue Men nei loro show combattono sempre valorosamente contro l’isolamento dell’essere umano, trasformando i teatri stessi in contenitori di gioia e luoghi di condivisione.

Teatro

Al Teatro Sloveno (via Petronio 4), alle 20 lo spettacolo «Back to rewind». La ricerca della propria identità fa sempre i conti con l’adolescenza. Come eravamo da adolescenti? Desiderose di essere alla moda e alternative, elettrizzate all’idea di fare esperienze e di diventare grandi, gelose dei segreti e impazienti di scoprire l’amore. Ogni evento era accompagnato da una colonna sonora; da una canzone cantata a squarciagola o sussurrata con le amiche. Figlie degli anni ’90, la nostra crescita è stata segnata dalle prime boy band e dai modelli femminili proposti nei video musicali nei vari programmi televisivi. www.danceprojectfestival.it.

Libri

Alla Libreria Lovat, alle 18, Leandro Lucchetti presenta Bora Scura (Robin Edizioni, 2017). Attraverso le vicende di Petro, Alpino in Montenegro, che attraversa Bosnia, Croazia e Istria per tornare a casa in Friuli; dei fratelli Radetic ideologicamente divisi: il Fascismo vuole l’assimilazione forzata della popolazione slava. Matej rivendica il suo essere croato; Aloisio sceglie di essere italiano; di Loris che nel Fascismo inciampa che è ancora un bambino. E poi ci sono figure femminili che si stagliano come decisive protagoniste di un’epopea. Senza le donne non si potrebbe parlare di Resistenza. Storie di uomini e donne che con le loro esistenze resistono aggrappandosi alla vita con le unghie e con i denti. Bora scura è guerra feroce e spietata. In guerra siamo tutti cattivi. Bisogna solo scegliere da che parte stare.

Gusto

​Al ristorante «Ai Fiori», dalle 20.30, la cucina «shōjin ryōri» o «Cucina della devozione» è la cucina che viene cucinata nei templi di tradizione buddhista, in particolare quelli zen. E' una cucina vegetariana, a volte vegana. Un tipico pasto di questa cucina è sempre legato alle colture di stagione e a quanto raccolto nei boschi, in quanto portano un maggior equilibrio tra corpo, mente e spirito. Questa cucina nella sua semplicità raggiunge elevati livelli di eleganza ed armonia. Al menù verranno abbinati prestigiosi tè verdi giapponesi, scelti e abbinati per l’occasione dalla tè sommelier Patrizia Orlando, e per concludere un bicchiere di Umeshu, uno speciale liquore giapponese. Un invito all’assaggio dei magnifici sapori del Giappone, dove la spiritualità viene vissuta anche attraverso la sua cucina. Per informazioni e prenotazioni: 040 300633, 347 3934467, 348 9368426, info@aifiori.com www.aifiori.com.