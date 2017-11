‘Che nome dai alle tue cisti?’: consulti dermatologici gratuiti per l’Hs

TRIESTE - Venerdì 24 novembre a Trieste la tappa della Campagna nazionale informativa e di sensibilizzazione sull’idrosadenite suppurativa (HS), denominata «Che nome dai alle tue cisti?», che prevede consulti dermatologici gratuiti su prenotazione.

Coinvolte oltre 30 strutture ospedaliere

La campagna vede coinvolte oltre 30 strutture ospedaliere e universitarie su tutto il territorio nazionale in cui gli specialisti dermatologi saranno a disposizione per aiutare chi soffre di HS ad entrare in contatto con i centri ospedaliero-universitari che hanno un ambulatorio dedicato ad una patologia ancora oggi di difficile diagnosi.

Come si manifesta

L’HS infatti si manifesta con la formazione di cisti, noduli, ascessi e lesioni dolorose nelle aree inguinale, ascellare, perianale, dei glutei e sotto il seno e, meno frequentemente, sul cuoio capelluto, collo, schiena, viso e addome. Il quadro clinico non è sempre facile da riconoscere e può simulare delle comuni «cisti sebacee» o essere scambiata per altre patologie (acne, follicoliti). La diagnosi precoce è fondamentale nella cura dell’HS, evitando la progressione verso forme invalidanti. L’HS, oltre ad essere molto dolorosa e invalidante nei movimenti, causa un grave e negativo impatto psicologico in chi ne soffre perché costituisce un grave handicap nella vita lavorativa, sociale e sessuale di chi ne soffre.

Consulto gratuito

Venerdì 24 novembre presso gli ambulatori della U.C.O. Clinica Dermatologica dell’Ospedale Maggiore di Trieste, piazza dell’Ospitale 1, quarto piano della Palazzina Infettivi, diretta dalla Professoressa Iris Zalaudek chi soffre di HS potrà usufruire di un consulto gratuito previa prenotazione. Per prenotare telefonare al numero 392 8077216 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

La parola all’esperto

Afferma la Professoressa Iris Zalaudek: «La Clinica Dermatologica di Trieste dispone di personale dedicato all’idrosadenite suppurativa e la possibilità di richiedere, nell’ambito dell’azienda sanitaria, indagini laboratoristiche, strumentali e consulenze specialistiche volte alla diagnosi ed alla terapia».