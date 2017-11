Le Orchette hanno ricevuto una targa dal Comune di Trieste

TRIESTE - «Alle mitiche Orchette per l'importante risultato raggiunto al Campionato Nazionale Under 15 femminile. Dovete essere fiere di voi stesse e della vostra società. Che possiate portare alto l'onore della nostra città in altri ancora numerosi successi». Così l'assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi, nella Sala del Consiglio Comunale, consegnando la targa del Comune di Trieste alle giovanissime componenti della Squadra di «Orchette» Asd Pallanuoto Trieste, la quale ha vinto lo scudetto piazzandosi al terzo posto alle finali disputatesi a Rapallo, dall'8 all'11 agosto.

Grande la soddisfazione

Ad accompagnare le 'Orchette', il presidente Enrico Samer, assieme al direttore sportivo Andrea Brazzati e agli allenatori Ilaria Colautti e Andrea Piccoli e molti genitori. «E' grande la soddisfazione da parte mia e della società – ha detto il presidente Samer -.Ringrazio allenatori, dirigenti e genitori che ne fanno la forza, e in particolare il Comune che, grazie alla costante vicinanza dell'assessore allo Sport Giorgio Rossi, ci ha permesso di risolvere tempestivamente alcune recenti problematiche alla piscina di S.Giovanni. A tale proposito l'assessore Rossi ha annunciato la volontà di dare avvio, forse già nella primavera 2018, ai lavori di rifacimento della copertura della piscina Bruno Bianchi, previa l'approvazione del Consiglio Comunale.