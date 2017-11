La polizia li ferma, loro scappano fra le vie della città: arrestati due passeur

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha fermato e tratto in arresto due passeur: con loro quattro cittadini stranieri, li stavano facendo entrare sul territorio nazionale in modo irregolare. Nell’ambito di attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo giuliano e svolte dalla squadra mobile della Questura, sono stati tratti in arresto due cittadini kosovari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Entrambi sono titolari di un permesso di soggiorno.

Li hanno visti passare il confine

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina, al confine italo/sloveno di Rabuiese, una pattuglia della squadra mobile ha notato un furgone con targa svizzera che stava entrando in Italia. A bordo c’erano cinque persone, oltre all’autista. Il mezzo è stato così seguito fino a via Udine, dove è stato fermato per effettuare un controllo agli occupanti. In quel frangente, la persona seduta accanto al guidatore, dopo avere spintonato gli agenti, ha tentato di darsi alla fuga, scappando lungo le vie limitrofe e costringendo il personale di polizia operante a un inseguimento appiedato, conclusosi con la cattura dell’uomo, il quale, durante la corsa, ha tentato di disfarsi del maglione indossato per rendere maggiormente difficoltoso il suo riconoscimento.

Arresto e denunce

Dopo tali concitate fasi, l’autista e il fuggitivo sono stati identificati come K. A., classe 1984, e S. I., del 1982, entrambi kosovari, muniti di permesso di soggiorno. Gli altri quattro individui sono risultati anch’essi cittadini kosovari, entrati in Italia irregolarmente. I quattro irregolari sono stati denunciati, in stato di libertà, per le violazioni penali relative all’ingresso irregolare, mentre K. A. e S. I. sono stati tratti in arresto poiché colti nella flagranza del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e ristretti alla locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini.