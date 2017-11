Pd: martedì convegno sui risultati delle misure di contrasto alla povertà

TRIESTE - Dal primato del Fvg in tema di sostegno alle fasce deboli della popolazione, ai risultati ottenuti su tutto il territorio regionale per il contrasto alla povertà. Saranno questi i macro temi che verranno affrontati domani, martedì 28 novembre, nel corso del convegno 'Le alleanze contro la povertà in Friuli Venezia Giulia' che si terrà dalle 17 in sala Tessitori in piazza Oberdan 5 a Trieste.

Organizzato dal consigliere regionale del Pd, Franco Codega e dal collega Franco Rotelli, presidente della III commissione Salute, l'incontro servirà ad aggiornare la cittadinanza sulle modifiche apportate alla Misura di sostegno al reddito regionale (Mia), all'ampliamento dei beneficiari e soprattutto al rapporto con la nuova misura nazionale di sostegno alla povertà (Sia).

In particolare, interverranno a illustrare aspetti politici e tecnici della norma l'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca e la responsabile del Servizio sviluppo dei servizi sociali dei comuni della Regione, Marina Guglielmi. «Le domande complessive presentate solo nel primo anno d'attivazione della Mia - anticipa Codega - sono state quasi 16mila, oltre 14mila i nuclei familiari beneficiari della misura, per un importo complessivo erogato di quasi 48milioni di euro e quasi 9mila patti di inclusione".