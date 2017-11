Eventi a Trieste, ecco cosa fare mercoledì 29 novembre

TRIESTE – La musica in tutte le sue sfumature e molto altro per la vostra serata in città Ecco qualche consiglio sugli appuntamenti ai quali è vietato mancare.

Musica classica

Al Conservatorio Tartini, alle 20.30, il concerto dal titolo «Mephisto Waltz» con al pianoforte Andrej Shaklev con musiche di Beethoven, Liszt e Chopin. Ingresso libero previa prenotazione al 040 6724911, www.conservatorio.trieste.it.

Musica a teatro

Al Teatro Miela, alle 20.30, concerto con il pianista eclettico Riccardo Morpurgo in «Tempo Rubato». La sua attività spazia attraverso tutte le declinazioni musicali: jazz, musica estemporanea per il cinema muto, colonne sonore. action painting. Il tempo è sempre presente nella nostra preoccupazione quotidiana, ma si ritira dalla nostra attenzione diretta. Altrettanto ambigua è il nostro rapporto con la musica, transitorio nell'esperienza ma duraturo nella riflessione. Gioco dell’interprete con il tempo, o contro il tempo, l’improvvisazione è un feedback continuo, in cui ciascun fraseggio si appropria di qualcosa che è già stato suonato: al ramificarsi delle scelte, l’esecutore produce qualcosa di nuovo in risposta a quanto è stato dichiarato in precedenza. Pianista eclettico, Riccardo Morpurgo spazia attraverso tutte le declinazioni musicali: jazz, musica estemporanea per il cinema muto, colonne sonore, action painting. Ha al suo attivo nove incisioni discografiche. Dal 2002 è arrangiatore ed esecutore della NienteBand per il progetto «Pupkin Kabarett» del Teatro Miela di Trieste. Con Tempo Rubato propone un viaggio attraverso la musica classica dal barocco al contemporaneo. Dai temi, l’armonia e il ritmo delle composizioni antiche si rielabora, si ricrea in una composizione estemporanea e viva. Per informazioni: 040 365119, www.wunderkammer.trieste.it.

Musica inedita

Al Mast, «Il Lato Migliore» di Nicolò Carnesi in arrivo live. Nuovo appuntamento con la musica dal vivo con uno dei nomi più brillanti della nuova generazione di cantautori italiani, questa volta Mercoledì 29 Novembre alle 21.30. A presentare la serata il Reverendo Cortex, alias Enrico Cortellino. Nicolò Carnesi (Palermo, 23 giugno 1987) è un cantautore italiano. Dopo essersi dedicato alle percussioni e ai cortometraggi, inizia a suonare a 17 anni e si esibisce per diverso tempo in giro per la Sicilia. Molte di queste esibizioni avvengono con il duo di musica elettronica formato nel marzo 2007 e chiamato Paradisi Artificiali, da una citazione del poeta Baudelaire. Viene in seguito contattato e scritturato dalla Malintenti Dischi. Nell'estate 2011 pubblica il singolo «Il colpo», canzone che viene poi inserita nell'EP «Ho poca fantasia», contenente altri tre brani e pubblicato nell'ottobre dello stesso anno. Il 30 settembre 2016 pubblica il suo terzo disco, dal titolo «Bellissima noia», anticipato dall'uscita del singolo «Lo spazio vuoto» il 15 luglio 2016. Per informazioni: 346 7642691, mastshowcase@gmail.com.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

All'Auditorium Museo Revoltella (Via Diaz 27), alle 17, «Il viaggio di Caterina» di Sabrina Morena e Franco Però. Un documentario vero che racconta la storia di Caterina Bainat, una serva di Cormons accusata nel 1891 di aver ucciso la sua figlioletta appena nata. Per informazioni: www.pariopportunita.comune.trieste.it.