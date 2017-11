Aperte le selezioni pubbliche del Comune di Trieste

TRIESTE - Come annunciato nei giorni scorsi dall'Assessore alle Risorse Umane del Comune di Trieste Michele Lobianco, saranno aperte, a partire da lunedì 27 novembre, le procedure per la partecipazione alle selezioni pubbliche per le assunzioni di nuovo personale in cinque diversi profili professionali, per complessivi 31 posti. Nel dettaglio, come comunicato dal competente Servizio Risorse Umane della Direzione Generale del Municipio, tali procedure saranno attivate - con alcune minime differenziazioni riguardo alla data di apertura e di scadenza dei diversi bandi - con una diversa scansione.

Lunedì 27 novembre

A partire da lunedì 27 novembre e fino all'11 gennaio 2018 per quanto concerne i bandi per 4 posti di Funzionario Direttivo-Coordinatore Pedagogico di Servizi Educativi (Asili Nido, Scuole dell’Infanzia, Ricreatori e S.I.S.) categoria D, e per 2 posti di Istruttore Amministrativo-Ragioniere categoria C.

Martedì 28 novembre

Dal 28 novembre 2017 e fino al 12 gennaio 2018 per il bando per 4 posti di Funzionario Specialista Amministrativo/Contabile categoria D.

Mercoledì 29 novembre

Dal 29 novembre e fino al 15 gennaio 2018 per il bando per 13 posti di Istruttore Amministrativo categoria C.

Giovedì 30 novembre

Dal 30 novembre e fino al 16 gennaio 2018 per il bando per 8 posti di Agente di Polizia locale categoria PLA.

Requisiti specifici

Per i requisiti specifici richiesti per l’accesso alle diverse selezioni si rimanda agli avvisi di selezione che saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Trieste www.comune.trieste.it oppure www.retecivica.trieste.it nella sezione ‘Il Comune per Te - Bandi e Concorsi / Concorsi’.

La domanda di partecipazione

I candidati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica, compilando e inviando l'apposito modulo entro il termine ultimo delle ore 24 del rispettivo giorno di scadenza di ciascun bando. A tale scopo dovrà venir utilizzata l'apposita applicazione informatica che sarà disponibile da lunedì 27 novembre e per la quale sarà attivo un accesso diretto dalla Homepage della stessa Retecivica del Comune (l'indirizzo di tale applicazione sarà comunque indicato anche all'interno nei bandi di concorso). Il successivo calendario delle prove preselettive e delle prove scritte sarà poi pubblicato a partire dal 5 marzo 2018, sempre nella sezione Bandi e Concorsi / Concorsi della Retecivica.