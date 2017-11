Truffa del ‘pacco’: 68enne nei guai, per lui una denuncia e ‘foglio di via’

TRIESTE – Credeva di avere concluso un ottimo affare acquistando un costoso giubbotto in pelle a un prezzo vantaggioso. Poco dopo, il triestino di 74enne, ha scoperto di essere stato truffato.

Il denunciato

Nei guai è finito R. U., classe 1949, di origini campane, che nella giornata del 28 novembre scorso è stato denunciato, dalla squadra mobile, alla Procura della Repubblica di Trieste per il reato di truffa. L’uomo è stato notato dagli agenti mentre avvicinava degli anziani ai quali proponeva la vendita di capi di abbigliamento.

I fatti

Gli immediati accertamenti hanno consentito di individuare una delle vittime designate, al quale era stato offerto in vendita uno stock costituito da alcuni capi ‘di campionario’ di qualità al costo complessivo di 300 euro, in ragione della necessità del venditore di cedere la merce per acquistare un biglietto aereo. La vittima, però, si è resa disponibile al solo acquisto di un giubbotto nero in pelle al prezzo di 100 euro. Consegnato il denaro, il 74enne ha ricevuto in cambio una busta che, da una verifica successiva, conteneva un giaccone in apparente pelle marrone, da donna, usato, logoro e senza imbottitura, con applicata etichetta in cartoncino nuova che attestava che il capo in vera pelle era stato confezionato in Italia. Dopo la querela della vittima la polizia ha sequestrato i capi di abbigliamento e ha deferito R.U. alla Procura della Repubblica di Trieste per il reato di truffa. All’indagato è stato inoltre notificato un foglio di via con divieto di ritorno a Trieste emesso dal Questore.