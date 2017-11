Ulteriore restringimento di via Carducci per il consolidamento delle volte del Chiave

TRIESTE - Il Comune di Trieste ricorda che sono iniziati lunedì 20 novembre i lavori di consolidamento delle volte del torrente Chiave che scorre sotto via Carducci. Opere urgenti e necessarie per mettere in sicurezza la zona in attesa dell'intervento strutturale definitivo. Nel corso dei lavori saranno effettuati dei rinforzi strutturali lungo il tratto dell’attuale corsia preferenziale dei bus, tra via Valdirivo e piazza Oberdan, in modo da limitare i disagi alla circolazione viaria durante le successive fasi di demolizione e ricostruzione della volte del torrente previste per marzo 2018.

Restringimento della carreggiata

Va segnalato che l’intervento in atto comporterà, da venerdì 1 a martedì 5 dicembre (in giornate prevalentemente del fine settimana e che possono auspicabilmente essere meno critiche per la viabilità) un ulteriore restringimento lungo la via Carducci, garantendo comunque due corsie di marcia in direzione Stazione Centrale e una corsia di marcia in direzione piazza Goldoni. Si raccomanda infine a tutti gli automobilisti di usare la massima attenzione, cercando per quanto possibile di evitare gli itinerari che coinvolgono la via Carducci e, soprattutto, di evitare comportamenti scorretti o soste in divieto che possono pregiudicare una situazione del traffico comunque complessa in questi prossimi giorni.