Arriva la Fiera di San Nicolò: viale XX Settembre si anima

TRIESTE - Sarà inaugurata venerdì primo dicembre per concludersi venerdì 8 dicembre, dalle 8 alle 20 (ma è facoltativo anche fino alle 22) l'edizione 2017 Fiera di San Nicolò, nella tradizionale area del viale XX Settembre (fino all'altezza del Teatro Rossetti) e negli adiacenti spazi di via Muratti e largo Bonifacio. L'iniziativa è stata illustrata in Municipio dall'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi, Vincenzo Rovinelli dell'Agenzia Flash srl, i funzionari comunali Kristina Tomic e Francesca Dambrosi, con la coreografica presenza in costume dell'immancabile «San Nicolò», del tipico «albero natalizio» e di un simpatico «minion».

Novità

L'edizione 2017 della tradizionale manifestazione dispone di 104 posteggi di vendita, di cui 3 dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, con una piacevole novità annunciata dall'assessore Giorgi: per favorire l'attività di animazione per i bambini – oltre al consueto 'punto' di animazione collocato negli spazi di Largo Bonifacio, dove presso un apposito gazebo ogni pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, un animatore intratterrà con giochi e il truccabimbi – è stata individuata un'ulteriore zona di intrattenimento, riducendo 7 posteggi (rispetto all'edizione 2016), precisamente antistante il Teatro Rossetti, dove saranno posizionate due attrazioni di spettacoli viaggianti: uno scivolo gonfiabile e una giostra tradizionale, al prezzo 'politico' ridotto di 1 euro.

San Nicolò

Presenza fissa, naturalmente, per tutta la durata della manifestazione sarà «San Nicolò», affiancato da Babbo Natale e dalle mascottes dei cartoni animati. «Un'attenzione in più inoltre è stata riservata alla pulizia – ha detto ancora Giorgi – che quest'anno è stata rinforzata ed è prevista anche la presenza fissa di un addetto. Abbiamo predisposto l'illuminazione con luci al led che consentirà un risparmio energetico del 90%». Giorgi ha anche ricordato che per andare incontro alle necessità dei residenti nella zona interessata alla Fiera, sono state distribuite ai residenti le tessere-parcheggio gratuite presso il Centro Commerciale Il Giulia. «Tutto per fare in modo che sia una festa di tutti e per tutti» - ha detto . Infine l'assessore ha consegnato ufficialmente la «letterina dei desideri» nella mani di «San Nicolo» con i buoni auspici per lo sviluppo del commercio anche nelle zone periferiche e dei mercati in una Trieste che accresce sempre più la sua vocazione turistica».