Ragazza 21enne trovata morta nella Casa dello Studente

TRIESTE – L’hanno trovata senza vita nel letto della sua stanza, nella Casa dello Studente di via Fabio Severo. E’ morta così, probabilmente per un arresto cardiaco, una studentessa di 21 anni di origini albanesi. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118, che hanno cercato di rianimarla per più di un’ora.

Il fatto è accaduto mercoledì sera. A dare l’allarme, verso le 20.40, è stata una compagna della giovane, che non riuscendo a parlare con lei al telefono si è preoccupata. Sul posto sono intervenute anche due volanti della Polizia di Stato, che ora dovranno chiarire l’accaduto.