Tiana, 12 anni, è sparita: l'appello della famiglia

TRIESTE - Tiana Erneka, ha 12 anni, ed è scomparsa. Tiana vive ad Ancarano, località slovena che si trova subito dopo il confine, contermine al comune di Muggia.

E’ sparita da scuola

La piccola è uscita da scuola martedì 28 novembre ma non più rientrata a casa. Secondo il sito della trasmissione ‘Chi l'ha visto?’ di Rai3, la ragazzina era a scuola: verso le 10, durante una lezione, ha chiesto all’insegnante di potersi assentare dall’aula per andare a prendere dei libri. Da questo momento è scomparsa. Potrebbe essere venuta in Italia. Non ha con sé documenti, soldi né telefono. Parla sloveno, croato, inglese e italiano.

Com’era vestita

La famiglia si è subito allarmata, e ha sporto denuncia alle autorità slovene che a loro volta hanno allertato anche le forze dell’ordine italiane: chiunque la veda deve chiamare subito il 112. Tiana è alta un metro e 60; ha lunghi capelli castani, gli occhi azzurri e l'ultima volta che è stata vista indossava un paio di pantaloni con fantasia tipo mimetico, grigi, una giacca verde sempre tipo mimetico con un cappuccio bordato da pelo bianco. Ai piedi scarpe di marca Nike.