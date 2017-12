Stalker evade dai domiciliari: la polizia lo rintraccia e lo arresta

TRIESTE - Era evaso dagli arresti domiciliari: tratto in arresto, è stato condotto in carcere. Si tratta di M. M., triestino, classe 1979, il quale si trovava ai domiciliari, poiché indagato per il reato di atti persecutori nei confronti della ex convivente.

La fuga

L’uomo aveva lasciato la propria abitazione lo scorso 22 novembre. In preda a un forte stato di agitazione, era scappato facendo perdere le proprie tracce. Immediate le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste svolte dalla polizia di Stato del capoluogo giuliano e finalizzate al rintraccio dell’evaso, per il quale era sorto anche il timore che potesse compiere gesti estremi.

Aggravato il provvedimento

Così, nella serata del 28 novembre, il personale della squadra mobile impegnato nelle ricerche è riuscito a contattare l’uomo, che è stato convinto a desistere da ogni proposito violento e a consegnarsi alle forze dell’ordine. Una volta rintracciato, è stato sottoposto al provvedimento emesso dal Gip, su richiesta della Procura di Trieste, con il quale è stato aggravato il provvedimento cautelare in forza del quale era stato posto ai domiciliari: M. M. è stato così tratto in arresto e condotto alla casa circondariale, dove dovrà permanere a disposizione della competente autorità giudiziaria.