Trieste: chiusi tutti i giardini recintati

TRIESTE - Il Comune informa che nelle giornate di sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre, saranno chiusi tutti i giardini recintati (Giardino pubblico de Tommasini di via Giulia, Giardino di Altura, Giardino di via Carpineto, Giardino di via Catullo, Giardino di via Mascagni, Giardino di via San Michele, Giardino di Villa Cosulich, Giardino di Villa Engelmann in via Chiadino, Skatepark di Via Petitti di Roreto), tranne villa Sartorio in via dei Modiano, a causa delle avverse condizioni atmosferiche previste con Bora forte. La riapertura avverrà lunedì 4 dicembre.